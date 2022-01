W związku z prognozowanym silnym mrozem, marznącymi opadami i gęstą mgłą IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed mrozem wydane dla południowych powiatów województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązuje od godziny 20 w niedzielę do 9 rano w poniedziałek, a dla wschodnich powiatów województwa podlaskiego od 22 do 9 rano. Na południu Polski może być do -20 stopni mrozu, a na wschodzie do -15 stopni.

W całym województwie lubuskim i w zachodniej części wielkopolskiego prognozowana jest gęsta mgła do godz. 7-8 rano w poniedziałek.

Alert przed marznącymi opadami wydano na niedzielny wieczór dla centralnych powiatów województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, a dla zachodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego będzie ono obowiązywać zarówno wieczorem w niedzielę, jak i w poniedziałek do godz. 16.