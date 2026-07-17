„Mordowani w okrutny sposób”. Sejm przyjął uchwałę ws. ludobójstwa wołyńskiego

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Posłowie jednogłośnie poparli uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej przez nacjonalistów ukraińskich. Złożono w niej hołd wszystkim ofiarom tych zbrodni, wezwano też wszystkich uczestników życia publicznego do nierelatywizowania zbrodni.

Bez zmian w uchwale

Wcześniej Sejm odrzucił siedem wniosków mniejszości. Zakładały one m.in. dodanie nowych akapitów w brzmieniu „Sprawcy realizowali z premedytacją i niewyobrażalnym okrucieństwem ludobójcze idee antypolonizmu i antysemityzmu” oraz „Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia działania władz Ukrainy zmierzające do utrudniania ekshumacji, fałszowania prawdy historycznej i gloryfikowania sprawców ludobójstwa dokonanego na Polakach”.

O nacjonalistycznych zbrodniach i tych, którzy byli sprawiedliwi

Jak mówił w czwartek w Sejmie poseł-sprawozdawca Tadeusz Samborski (PSL) poprzez uchwałę Sejm składa hołd wszystkim ofiarom zbrodni wołyńskiej w 83. rocznicę jej apogeum.

Należy podkreślić fakt, że większość ofiar stanowili bezbronni mieszkańcy wsi i miast – cywile – którzy byli mordowani w okrutny sposób przez oprawców z OUN-UPA, SS-Galizien i innych formacji nacjonalistycznych uczestniczących w zbrodniach – przypomniał.

Sejm w tej uchwale – jak zaznaczył – składa także hołd wszystkim tym, którzy bronili mordowanych obywateli Rzeczypospolitej, szczególnie żołnierzom Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i spontanicznie organizowanej samoobrony. W uchwale znajduje się także bardzo wyraźnie zaznaczony wyraz wdzięczności i szacunku dla tych wszystkich szlachetnych i sprawiedliwych Ukraińców, którzy z narażeniem życia ratowali swoich mordowanych sąsiadów – powiedział Samborski.

Sejm podkreśla wagę ekshumacji i pochówku

W uchwale zaznaczono również znaczenie rozpoczętego procesu poszukiwań, ekshumacji i godnego pochówku. Podkreślamy jednocześnie, że to działanie ma charakter uniwersalny, humanitarny i w żaden sposób nie może być uwarunkowane czynnikami politycznymi – wyjaśnił poseł sprawozdawca. Zwrócił uwagę, że w uchwale posłowie wyrażają także uznanie dla tych, którzy prowadzą prace poszukiwawcze i ekshumacyjne oraz dla tych, którzy są strażnikami pamięci o ofiarach zbrodni.

Jednocześnie Sejm wzywa wszystkich uczestników życia publicznego i autorów prac historycznych, publicystów do nieulegania pokusie relatywizowania zbrodni ludobójstwa i zakłamywania historii, hołdując zasadzie, że fałszywa historia jest matką fałszywej polityki, a ta prowadzi do tragicznych powtórek, czego mądre narody powinny unikać – mówił Samborski.

Wskazał również, że uchwała zawiera przesłanie, że Sejm potwierdza „niezłomną wolę godnego i przyjacielskiego współżycia z narodem ukraińskim i odwołując się do wskazań papieża Jana Pawła II, iż dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co łączy, a nie to, co dzieli”.