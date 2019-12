Premier Mateusz Morawiecki powołał we wtorek Barbarę Sochę na pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. "Państwo, które dba o przyszłość rodzinę stawia na pierwszym miejscu" – zaznaczył w nagraniu wideo opublikowanym na Facebooku. "Zapewniliśmy polskim rodzinom godne warunki życia, ale to dopiero początek naszej pracy" – dodał.

