Gry komputerowe wchodzą już do kanonu polskiej kultury i warto to wykorzystać; dlatego my również dzisiaj rozważamy, żeby treści z tych gier wchodziły do lektur nieobowiązkowych - podkreślił premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził w czwartek siedzibę firmy "11 bit studios" w Warszawie.

REKLAMA