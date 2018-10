​Praca, pokora, służba i drużyna - to jest nasze hasło; zmieniamy Polskę dla wszystkich, nie tylko dla wybranych - zapewnił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji wyborczej PiS w Radomiu.

Kandydat na prezydenta Radomia, wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz, premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński . / Piotr Polak / PAP

Podczas wystąpienia szef rządu dziękował wyborcom za głosowanie na PiS. "To naprawdę bardzo dobra zmiana dla Polski, potwierdzenie, że idziemy we właściwym kierunku; pierwszy krok w tym maratonie wyborczym, ale jakże ważny krok zrobiony przez nas" - podkreślił premier.

Zaznaczył jednocześnie, że "ważne jest, żebyśmy się tym zwycięstwem nie zachłysnęli, żebyśmy wiedzieli jak ciężko trzeba służyć na rzecz mieszkańców". Dlatego praca, pokora, służba i drużyna. Jesteśmy jednością, jesteśmy Zjednoczoną Prawicą - podkreślił Morawiecki.



Praca, pokora, służba i drużyna - to jest nasze hasło. To musi być hasło nasze na najbliższe pięć lat w samorządzie, i to cały czas jest motto naszej ciężkiej pracy w rządzie, gdzie zmieniamy Polskę dla wszystkich, nie tylko dla wybranych - oświadczył premier.

(ł)