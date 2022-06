To jest nasze zobowiązanie po Covidzie, aby jak najwięcej środków przeznaczać na służbę zdrowia - powiedział w Nowym Szpitalu w Olkuszu premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki / Art Service 2 / PAP

Szef rządu wziął udział w symbolicznym przekazaniu nowej karetki olkuskiemu szpitalowi. Jak mówił, nowy sprzęt ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu, by "nieszczęśliwe wypadki jak najczęściej kończyły się szczęśliwie".

Premier podkreślił też, że zobowiązaniem rządu po Covidzie jest to, by jak najwięcej środków przeznaczać na służbę zdrowia. Zapowiedział ponadto, że środki "w niespotykanych wielkościach" z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych popłyną do powiatu olkuskiego m.in. na inwestycje drogowe.

Morawiecki podziękował małopolskim politykom: wiceministrowi sportu i turystyki Jackowi Osuchowi, wicemarszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu oraz wicemarszałkowi Senatu Markowi Pękowi za pracę dla regionu.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita dziękował z kolei Morawieckiemu za rządowe wsparcie dla regionu; wskazywał, że w całej Małopolsce szpitale otrzymają łącznie ponad 50 mln zł.

Nowy Szpital w Olkuszu jest wieloprofilową placówką leczącą pacjentów w trybie nagłym i planowym. Działa w nim całodobowy oddział ratunkowy, 12 oddziałów, 32 poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne: tomografii komputerowej, RTG, USG, mammografii, pracownia diagnostyki kardiologicznej, neurologicznej i endoskopowej.

W szczytowym okresie pandemii szpital w Olkuszu zabezpieczał łącznie ponad 100 łóżek dla pacjentów z COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, w tym osiem respiratorowych. Z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 placówka otrzymała 880 tys. zł z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji tlenowej, 520 tys. zł na wymianę szpitalnej windy i 500 tys. zł na zakup ambulansu typu C z wyposażeniem.