Chcemy tworzyć warunki do rozwoju dla młodych ludzi; sport uczy charakteru, dyscypliny, wytrwałości, tego bardzo często potrzebujemy w życiu dorosłym - mówił premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek w Tychach (woj. śląskie).

Mateusz Morawiecki / /Łukasz Gągulski / PAP

Szef rządu wspólnie z ministrem sportu odwiedzili w poniedziałek tyską Szkołę Mistrzostwa Sportowego i obejrzał nową halę dla młodych piłkarzy, zbudowaną przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ja zawsze chciałem chodzić do szkoły sportowej, bo w niej było najwięcej lekcji W-F, a mniej innych. To chyba marzenie wielu chłopaków. GKS-owi Tychy życzę piłkarskich sukcesów - mówił Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że Śląsk był zawsze potęgą przemysłową i ma być potęgą przemysłową polskiej przyszłości, ale ma też być potęga sportową. Za rok odbędą się Igrzyska Olimpijskie w Tokio i wierzę, że polscy sportowcy odniosą tam sukcesy. Ale żeby je odnosić, potrzebujemy hal, całorocznych obiektów, takich jak ten. One pozwolą naszej młodzieży, dzieciom, trenować cały rok, żeby mogły nawiązywać równorzędną walkę ze swoimi rówieśnikami z Południowej Europy - podkreślił.

My chcemy dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy, tworzyć warunki do rozwoju dla młodych ludzi. Chcemy żeby młodzi ludzie uprawiali sport; sport uczy charakteru, dyscypliny, wytrwałości, tego potrzebujemy w życiu dorosłym bardzo często. Chcemy, aby nasza młodzież osiągała sukcesy na całym świecie, ale jednocześnie, aby była dobrze ukształtowana, wychowana. W zdrowym ciele, zdrowy duch - mówił premier.



Dziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu treningowego w Tychach. W naszym programie jest tworzenie takich całorocznych obiektów w całej Polsce, gdzie młodzież i dzieci będą mogły trenować różne dyscypliny sportowe - deklarował Morawiecki.



Tyska Szkoła Mistrzostwa Sportowego została powołana do życia przez Akademię Piłki Nożnej GKS Tychy w 2017 roku. Hala, w której gościł w poniedziałek premier, jest wyposażona w dwa boiska ze sztuczną trawą. Pochodzący z Tychów minister sportu i turystyki Witold Bańka przypomniał, że program rozwoju polskiej piłki jest oczkiem w głowie premiera. Ten obiekt jest przykładem mądrej inwestycji w fundamenty. Mam przyjemność ogłosić, że jego budowa będzie dofinansowana kwotą 900 tys. złotych. Hala może być wykorzystywana szczególnie w miesiącach zimowych - wskazał. Zauważył, że w latach 2016-19 kwota 2,3 mld złotych zostało przeznaczone przez rząd na dofinansowanie infrastruktury sportowej, co objęło ok. 6 tys. obiektów. Na terenie woj. śląskiego dofinansowanie inwestycji sportowych stanowiło ponad 250 mln, kolejna transza - dotycząca kolejnych kilku obiektów - wyniesie 12,5 mln.

Jako człowiek urodzony w Tychach mam nadzieję, że niebawem GKS Tychy wróci do ekstraklasy i będzie walczył o europejskie puchary z lepszym skutkiem, niż dotychczasowe, tegoroczne występy polskich drużyn - dodał Bańka.

W tyskiej SMS od września będzie się uczyło 280 dzieci, mających tygodniowo 16 godzin zajęć sportowych, a w ramach klubowej akademii trenuje 750 młodych ludzi.