Wspólne zakupy amunicji z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Pokoju (European Peace Facility) zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Jako jedno z potencjalnych źródeł zakupów wskazał Koreę Południową. Premier po zakończeniu pierwszego dnia obrad szczytu UE zadeklarował też, że Polska będzie się starała o większe środki z Unii Europejskiej na wsparcie sprzedaży ukraińskiego zboża. Morawiecki na konferencji zapewniał też, że nie ma żadnego problemu z wypłatami z Funduszu Spójności.

Premier RP Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej / Andrzej Lange / PAP

Odnosząc się do przystąpienia Polski do unijnego porozumienia w sprawie wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy, premier powiedział, że dzisiaj w Europie "wszędzie brakuje amunicji".

Wykorzystując pieniądze z Europejskiego Funduszu Pokojowego będziemy dokonywać wspólnie zakupów w tych krajach, które mają więcej amunicji - powiedział premier na konferencji w Brukseli po pierwszym dniu szczytu UE.

Kierunek: Korea Południowa

Dodał, że "w Europie takich krajów jest bardzo niewiele", a do państw, które według specjalistów dysponują znacznymi zasobami amunicji artyleryjskiej należy np. Korea Południowa. Będziemy próbowali stamtąd również kupić tę amunicję i przeznaczyć na własne potrzeby. Ewentualnie, jeśli będzie zgoda strony koreańskiej, również na inne potrzeby, ale nie za nasze pieniądze, tylko za pieniądze, które pozyskujemy z Europejskiego Funduszu Pokojowego - dodał.

Według premiera "gdyby tylko polskie firmy, które produkują niestety dalece za mało pocisków artyleryjskich, za mało amunicji, mogły produkować więcej, to cała ta produkcja na pniu mogłaby być kupiona za pieniądze europejskie i przesłana na Ukrainę".

Dodał, że w ten sposób Polska odniosłaby "korzyść nie tylko strategiczną, geopolityczną" poprzez wsparcie Ukrainy, "ale też bezpośrednią korzyść związaną z produkcją w Polsce".

W związku z tym, że my tej amunicji produkujemy za mało, poleciłem ministrowi obrony, poleciłem w wielu miejscach zweryfikowanie możliwości szybkiego wdrożenia procesu produkcji amunicji - powiedział Morawiecki. Zachęcam również przedsiębiorców prywatnych, zagranicznych, ponieważ Polska potrzebuje dużo amunicji - dodał. Zapewnił przy tym, że "jesteśmy u progu bardzo szybkiego przyrostu naszych możliwości produkcyjnych".

Poinformował, że możliwości wspólnych zakupów amunicji przez państwa członkowskie były również tematem jego rozmowy z kanclerzem Olafem Scholzem.

W poniedziałek 18 państw, w tym 17 unijnych, przystąpiło do porozumienia w sprawie wspólnych zakupów amunicji w celu wsparcia Ukrainy i uzupełnienia zapasów amunicji państw członkowskich. Porozumienie zakłada szybką ścieżkę na rzecz produkcji amunicji artyleryjskiej 155 mm i siedmioletni projekt zakupów amunicji różnych typów. Początkowo porozumienie podpisały Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Szwecja oraz Norwegia; w czwartek Europejska Agencja Obrony (EDA) poinformowała o przystąpieniu Hiszpanii, Litwy i Polski. EDA zaznaczyła, że do inicjatywy mogą się przyłączyć wszystkie należące do Agencji państwa (jest ich 27).

"Chcemy opróżnić silosy, które są pełne dzisiaj"

Morawiecki przekazał też, że Polska będzie się starała o większe środki z Unii Europejskiej na wsparcie sprzedaży ukraińskiego zboża. Zawnioskowaliśmy do Unii Europejskiej o zwiększony budżet wsparcia dla sprzedaży tego zboża, które wjeżdża do nas z Ukrainy. Polska dostanie tego wsparcia również z Unii Europejskiej, a więc i tutaj udało się uzyskać pomoc, ale ciągle jest jej za mało - powiedział szef rządu.

Dodał, że na razie dla Polski przeznaczono na ten cel mniej niż 200 mln zł. Jak ocenił, jest to kwota nieadekwatna. Żądamy więcej i będziemy żądać więcej, bo uważamy, że to jest problem, przy którym Unia Europejska musi nam dopomóc - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Premier zaznaczył, że Polska nie będzie czekać na większe wsparcie z UE, tylko będzie angażować własne środki, aby problem z nadmiarem zboża zniknął.

Chcemy opróżnić silosy, które są pełne dzisiaj - zauważył Morawiecki. Magazyny zboża są dzisiaj pełne, przecież latem czekają nas za chwilę następne żniwa, muszą być gotowe na przyjęcie zboża od rolników i gwarantuję, że będą gotowe na przyjęcie zboża od rolników. To jest zadanie absolutnie priorytetowe, które postawiłem przed ministrem rolnictwa - mówił szef rządu w czwartek.

Zapowiedział też, że transporty zboża z Ukrainy będą plombowane, żeby były wyeksportowane tak, jak to było pierwotnie zakładane, do Egiptu, do Afryki Północnej, na Bliski Wschód.

Niestety część tego zboża, jakby to powiedzieć delikatnie, przedsiębiorcy próbują upłynnić na rynku polskim, co dodatkowo jeszcze przekłada się na presję cenową. Ta presja cenowa i tak jest ogromna, ponieważ zboże, różne zboża i produkty rolne gwałtownie tanieją na rynkach światowych - przekazał premier.

Dodał, że prowadzone są zabiegi, aby Polska mogła z budżetowych pieniędzy dopłacać do transportu, do eksportu, żeby ukraińskie zboże wyjechało z Polski.

Co z Funduszem Spójności?

Premier Mateusz Morawiecki został m.in. zapytany o słowa unijnej komisarz ds. spójności i reform Elisy Ferreiry, która - jak wskazywał jeden z dziennikarzy - miała powiedzieć, że ciągle nie są spełnione tzw. warunki horyzontalne do wypłaty Funduszu Spójności.

Dziennikarz przytaczał także słowa unijnego komisarza Didiera Reyndersa, który miał powiedzieć w czwartek, że spełnienia wymaga nie tylko kwestia sądownictwa, ale także kwestie poszanowania mniejszości seksualnych w Polsce.

Nie ma problemu z wypłatami z Funduszu Spójności, te wypłaty idą zgodnie z tym, co było zakładane. Na początku są zaliczki, teraz programy wchodzą w fazę projektowania, później realizacji. Zawsze tak jest, że najpierw muszą być wydatki certyfikowane, potem są kwalifikowane, potem wypłaty się odbywają. Żadnych negatywnych sygnałów od pani komisarz nie słyszałem ani pan minister (Grzegorz) Puda, który za to odpowiada - mówił premier.

Także minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślał, że nie ma negatywnych sygnałów w tej kwestii płynących z Komisji Europejskiej. Rozmawiałem również dzisiaj z panem ministrem Pudą. Nie ma sygnałów, żeby jakiekolwiek informacje płynęły ze strony Komisji Europejskiej, z których można by wnioskować, że realizacja Funduszy może być zagrożona - mówił.

Dziennikarze podczas konferencji wskazywali, że nie chodzi o kwestionowanie zaliczek, które są wypłacane, ale - jak miała mówić unijna komisarz - o zwrot za zrealizowane faktury. Ich zdaniem, ze strony unijnej komisarz miało paść jasne stwierdzenie, że "kluczowa jest ustawa o Sądzie Najwyższym".

Pani komisarz Ferreira była w Polsce jakieś 1,5 miesiąca temu, to chyba nie przyjeżdżałaby do Polski po to, żeby sama zaproponować, aby uroczyście rozpocząć kolejną wielką perspektywę - Fundusz Spójności dla Polski. Pięć tygodni temu była w Polsce, poprosiła pana ministra Pudę, poprosiła mnie wraz z jeszcze jednym komisarzem, abyśmy z pompą otworzyli Program Spójności z kolejnej perspektywy - mówił Morawiecki.

Dodał, że również dzisiaj nie ma żadnego zagrożenia dla realizacji tych projektów.