"Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy" - napisał na Twitterze po godzinie 11 w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak. Resort opublikował także film, pokazujący sytuację na samej granicy.

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało film nagrany z powietrza: Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy - napisano na profilu resortu.

Co się dzieje na granicy?

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował w poniedziałek rano o dużej grupie migrantów, która planuje przekroczyć granicę Białorusi z Polską.



Napisał na Twitterze, że rozpoczęła się właśnie największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski. Do wpisu dołączył film, na którym widać, jak wzdłuż drogi maszeruje grupa kilkuset osób z bagażami.

Zwołano pilne posiedzenie sztabu kryzysowego

Dzisiaj na polsko-białoruskiej granicy może dojść do najtrudniejszej sytuacji od czasu rozpoczęcia działań wymierzonych przez Białoruś w Polskę; na obszar największego zagrożenia skierowano dodatkowych funkcjonariuszy, którzy będą strzec polskich granic - zaznaczył następnie rzecznik rządu Piotr Müller.



"Z informacji, które w tej chwili docierają do polskich służb, ale również z tego, co opinia publiczna może sama zaobserwować chociażby z mediów społecznościowych, widzimy, że dzisiaj może dojść do najtrudniejszej sytuacji od czas rozpoczęcia działań wymierzonych przez Białoruś w Polskę. Dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej dojdzie do próby przekroczenia zorganizowanej grupy migrantów, która zmierza ku polskiej granicy również z pomocą funkcjonariuszy państwa białoruskiego" - powiedział Müller.



Dodał, że na obszar największego zagrożenia skierowano dodatkowe służby. "Funkcjonariuszy, którzy będą strzec polskich granic" - zapewnił.



W związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy na godz. 13 w poniedziałek zwołano pilne posiedzenie sztabu kryzysowego, na którym będzie omawiana aktualna sytuacja. W posiedzeniu sztabu udział weźmie premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef MON Mariusz Błaszczak, a także przedstawiciele właściwych służb oraz przedstawiciele prezydenta Andrzeja Dudy.



Müller zapewnił też, że Polska jest w stałym kontakcie z Fronteksem. "Frontex na bieżąco wspomaga nasze działania w zakresie chociażby analityki, zdjęć satelitarnych oraz monitoringu granicy. Jesteśmy w stałym kontakcie z Fronteksem w tym zakresie. Natomiast realne działania obrony granic zawsze podejmują funkcjonariusze właściwych służb państwowych" - zaznaczył.