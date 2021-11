Coraz bardziej napięta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Do Kuźnicy Białostockiej dotarła ogromna grupa migrantów uformowana przez białoruskie służby. „Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Twarda obrona granicy jest naszym priorytetem” – poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Sytuację na granicy śledzimy na bieżąco!

Do okolic Kuźnicy Białostockiej dotarła duża grupa migrantów wysłana przez reżim Alaksandra Łukaszenki.

W związku z napiętą sytuacją na granicy o godzinie 13 odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego.

Straż graniczna wzmocniła siły na odcinku granicy z Białorusią. Na pograniczne jadą też dodatkowe siły policji. W pełnej gotowości są żołnierze.

O konsensus wszystkich sił politycznych zaapelował premier Mateusz Morawiecki.

Kwatera Główna NATO w Brukseli przekazała, że uważnie monitoruje sytuację, która wywiera presję na sojuszników.

Rzecznik KE zapewnia, że będzie adekwatna odpowiedź Unii na hybrydowe działania Łukaszenki.

12:27

Rzecznik Komisji Europejskiej przekazał, że Polska w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią zawsze może poprosić o wsparcie swoich sojuszników z Unii Europejskiej lub NATO.

Przyznał też, że nastąpiła "eskalacja" konfliktu po stronie białoruskiej.

Dodał, że będzie adekwatna odpowiedź Unii na hybrydowe działania Aleksandra Łukaszenki. Kraje członkowskie UE mają wstępnie opracować w tym tygodniu piąty już pakiet sankcji wobec Białorusi. Restrykcjami zostaną objęte m.in. białoruskie agencje turystyczne oraz białoruski przewoźnik Belavia, a także Białoruscy oficjele.





12:22

Niepokoi nas niedawna eskalacja na granicy polsko-białoruskiej. Wzywamy Białoruś do przestrzegania prawa międzynarodowego. Obserwujemy falę migrantów próbujących przedostać się na terytorium sojuszników przez Białoruś. NATO nadal uważnie monitoruje sytuację, która wywiera presję na naszych sojuszników Litwę, Łotwę i Polskę - podkreśliła Kwatera Główna NATO w Brukseli.



Kwatera Głowna jest zdania, że "wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki jako taktyki hybrydowej jest niedopuszczalne". Wskazała też, że sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg jest w bliskim kontakcie z rządami państw sojuszniczych w tej sprawie.

12:15

Wrogie działania Białorusi niebezpiecznie zaostrzają sytuację na granicy z UE i NATO i muszą się natychmiast zakończyć - podkreślił chargé d'affaires USA w Polsce Bix Aliu. Tym samym odniósł się do doniesień medialnych informujących o dużych grupach migrantów próbujących przekroczyć granicę polsko- białoruską.



Reżim Łukaszenki naraża życie i zdrowie migrantów, wykorzystując ich do eskalacji kryzysu granicznego i prowokacji wobec Polski. Wrogie działania Białorusi niebezpiecznie zaostrzają sytuację na granicy z UE i NATO i muszą się natychmiast zakończyć - napisał w poniedziałek Bix Aliu na Twitterze.











12:08

"Podnosimy alert gotowości naszych sił do wsparcia Straży Granicznej! Od g. 10.30 100 procent żołnierzy 1,2,4 BOT jest w 6-godzinnej got. do działania. Żołnierze! Sprawdźcie wyposażenie i środki łączności, powiadomcie pracodawców i bliskich!" - czytamy na Twitterze Wojsk Obrony Terytorialnej.







12:06

Głos w sprawie sytuacji na granicy zabrał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jestem tym zaniepokojony. Prawdziwym problemem jest to, że nikt nie wie, co polski rząd chce zrobić ­ - mówił podczas konferencji prasowej.

Jeśli miałoby dojść do jakichkolwiek aktów przemocy, to jest dokładnie ten moment, kiedy władza natychmiast powinna rozmawiać z opozycją. Prezydent ma takie instrumenty jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego.Trzeba się zastanowić nad wykorzystaniem art. 4 NATO - zaznaczył.





12:01

Nie wiemy, co cudzoziemcy zamierzają zrobić, nie wiemy, co strona białoruska przygotowała, jaki scenariusz. W tej chwili te osoby zmierzają w stronę przejścia, ale gdzieś rozeszły się na boki, schowały się w lesie. Szacunki są różne, przewiduje się, że to jest kilkaset a może kilka tysięcy osób - przyznała Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka podlaskiej straży granicznej.

11:53

Szykujemy się na próbę siłowego przekroczenia polskiej granicy przez cudzoziemców przebywających na Białorusi - usłyszał od podlaskiej straży granicznej reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Co najmniej jedna bardzo duża grupa cudzoziemców dotarła do ogrodzenia i zasieków z drutu kolczastego. Jak przekonuje rzeczniczka podlaskiej straży Katarzyna Zdanowicz, ci ludzie są wciąż na białoruskim terytorium. Jak dotąd nie podjęli próby wtargnięcia do Polski. Na miejscu są spore siły polskich funkcjonariuszy, o których rzeczniczka mówi - wystarczające. Trwa weryfikacja informacji dotyczących liczebności całej grupy, która dotarła na granicę i została skierowana do lasu w okolicach przejścia.







11:37

Z informacji, które w tej chwili docierają do polskich służb, ale również z tego, co opinia publiczna może sama zaobserwować, chociażby z mediów społecznościowych, widzimy, że dzisiaj może dojść do najtrudniejszej sytuacji od czas rozpoczęcia działań wymierzonych przez Białoruś w Polskę. Dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej dojdzie do próby przekroczenia zorganizowanej grupy migrantów, która zmierza ku polskiej granicy również z pomocą funkcjonariuszy państwa białoruskiego - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.



Dodał, że na obszar największego zagrożenia skierowano dodatkowe służby. Funkcjonariuszy, którzy będą strzec polskich granic - zapewnił.





11:25

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wyraził w poniedziałek przekonanie, że służby migracyjne Białorusi "podejmują wszelkie niezbędne działania", aby sytuację z uchodźcami na granicy z Polską utrzymać w ramach prawa.



"Nie wątpimy, że służby migracyjne Białorusi podejmują wszelkie niezbędne działania w celu utrzymania sytuacji w nurcie zgodnym z prawem" - powiedział Pieskow. Zastrzegł, że Rosja bierze pod uwagę ewentualne zaniepokojenie możliwością przeniknięcia uchodźców na jej własne terytorium.



"Sytuacja jest niełatwa, na barkach władz białoruskich spoczywa wielki ciężar" - oświadczył Pieskow.





11:20

Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy - zapewnił w poniedziałek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.