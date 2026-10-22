MON dementuje informacje na temat wstrzymania pomocy dla Ukrainy

RMF24

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Kilka ukraińskich mediów podało w środę, że w związku z decyzją władz obwodu lwowskiego o ustanowieniu 2027 rokiem UPA, Polska zdecydowała się na wstrzymanie transportów pomocy wojskowej dla Kijowa. Informację powielały także media rosyjskie. „Polska konsekwentnie udziela Ukrainie wieloaspektowego wsparcia wojskowego” - przekazał polski resort obrony portalowi RMF24.

„Nieprawdą są ostatnie doniesienia ukraińskich mediów dotyczące rzekomego wstrzymania polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy” - informuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Wątpliwości zostały zasygnalizowane przez niektóre z ukraińskich mediów. Sprawa dotyczy napięcia na linii Warszawa-Kijów w związku z decyzją władz obwodu lwowskiego o ustanowieniu 2027 rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ruch wywołał falę oburzenia w Polsce, także wśród polityków obozu rządzącego. Krytyczny głos w sprawie zabrał m.in. szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, nazywając decyzję „nieakceptowalną”.

Ukraiński serwis TSN powołał się na wypowiedź źródła „zaznajomionego z sytuacją”. Według tej wypowiedzi skandal z UPA w tle wybuchł akurat w momencie, gdy Polska szykowała się do przekazania Ukrainie „pomocy wojskowej na dużą skalę”.

„Deputowanym lwowskiej rady obwodowej udało się przeprowadzić to głosowanie akurat w trakcie przygotowań do wysłania do Polski dużego transportu z pomocą wojskową. Z powodu ich nieodpowiedzialnych działań dostawa tej paczki została wstrzymana” – twierdzi źródło TSN.

Serwis dodał, że „obecnie trwają prace nad rozwiązaniem sytuacji poprzez kanały zamknięte”.

Informację TSN bez zweryfikowania u władz w Polsce podały rosyjskie agencje, w tym RIA Nowosti, która ogłosiła triumfalnie - „Polska wstrzymała dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy”.

Odpowiedź polskiego resortu obrony jednoznaczna

„Polska konsekwentnie udziela Ukrainie wieloaspektowego wsparcia wojskowego. Realizowane jest ono zarówno w ramach przedsięwzięć dwustronnych, jak i inicjatyw wielostronnych. Nasze zaangażowanie obejmuje szerokie spektrum działań pomocowych, począwszy od donacji sprzętu wojskowego, poprzez proces szkolenia żołnierzy ukraińskich, na szerokim wsparciu logistycznym i zabezpieczeniu medycznym kończąc. Polskie wysiłki stanowią istotny element wzmacniania potencjału bojowego Sił Zbrojnych Ukrainy w zakresie najbardziej pożądanych zdolności” - napisał MON w oświadczeniu przesłanym do RMF24.pl.

Polska pozostaje jednym z najważniejszych państw zaplecza logistycznego Ukrainy. Najważniejszym punktem jest lotnisko Rzeszów-Jasionka oraz otaczająca je infrastruktura logistyczna. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku przez południowo-wschodnią Polskę kierowano znaczną część zachodniego wsparcia dla Kijowa.