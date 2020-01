Dyrektor Teatru Bagatela Henryk Jacek Schoen zapowiedział, że przedłuży swój urlop - powiedziała PAP rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek. To oznacza, że Schoen, którego grupa kobiet oskarżyła o molestowanie i mobbing, nie wróci do pracy we wtorek.

