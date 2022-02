Mobilni urzędnicy odwiedzili pierwszych dziesięciu łodzian. Przychodzą do domów osób, które w związku z niepełnosprawnością albo chorobą nie byłyby w stanie same dotrzeć do urzędu. Zainteresowanie taką formą pomocy jest ogromne.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Wprawdzie zgłoszenia mieliśmy przyjmować od 1 lutego, a do domów mieszkańców ruszyć w połowie miesiąca, ale telefony do biura rozdzwoniły się natychmiast po tym, jak ogłosiliśmy, że w Łodzi będzie taka usługa. A sprawy okazały się niecierpiące zwłoki - mówi Katarzyna Tręda-Pisera, łódzki rzecznik niepełnosprawnych.

Urzędnicy odwiedzili już pierwszych dziesięć osób, w tym tygodniu zaplanowali wizyty u czwórki kolejnych.

Jak podaje Urząd Miasta Łodzi pomoc skierowana jest w szczególności do osób, które mają znaczny stopień niepełnosprawności, choroby neurologiczne, ograniczoną możliwość swobodnego poruszania się. Po telefonicznym uzgodnieniu terminu do tych mieszkańców przyjedzie urzędnik, który pomoże wypełnić dokumenty i sam zawiezie je do urzędu.

Do wszystkich, którzy poproszą o pomoc, trafi pracownik biura łódzkiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. Pomoże m.in. przy wydaniu Łódzkiej Karty Bez Barier, która uprawnia do ulg i zniżek dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownik Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami będzie natomiast służył pomocą przy założeniu i potwierdzeniu profilu zaufanego, co usprawnia sprawy urzędowe i pozwala załatwiać je bez wychodzenia z domu. Możliwa jest też pomoc w skompletowaniu i złożeniu wniosku mieszkaniowego czy zgłoszeniu problemu do innej instytucji.

Jak umówić się na wizytę? Wystarczy zadzwonić na numer tel. (42) 638 45 40. Wizyty mobilnego urzędnika są umawiane na wtorki i czwartki.

Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka przypomina, że w 2021 roku w Łodzi prowadzony był pilotaż programu "Mobilny urzędnik". Okazało się, że tego rodzaju wsparcie jest bardzo potrzebne, dlatego zdecydowano o uruchomieniu nowej usługi.