Sezon narciarski w naszym kraju jeszcze się nie rozpoczął, a instruktorzy narciarscy już uczą jak być bezpiecznym na stoku. Ruszyła trzecia edycja ogólnopolskiej akcji profilaktycznej, związanej z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na stokach narciarskich oraz przestrzeganiem 10 zasad FIS. Do blisko 10 tysięcy przedszkolaków trafi „Dekalog bezpiecznego narciarza i snowboardzisty”, w którym miś - Miś Stramuś uczy właściwego zachowania na narciarskim stoku.

Organizatorem akcji jest zakopiańska Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA, która zdobyła tytuł najlepszej szkoły narciarskiej w Polsce 2018 roku. Podczas tegorocznej akcji przedstawiciele szkoły odwiedzą kilkadziesiąt przedszkoli w Krakowie, Katowicach, Warszawie oraz Zakopanem. Tam, gdzie jest to tylko możliwe w spotkania angażują się również przedstawiciele Policji, co znacznie bardzo pomaga promować bezpieczeństwo wśród najmłodszych.

Kampania promuje nie tylko bezpieczne zachowanie na stoku, ale także zwraca uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas drogi na stok narciarski czy do przedszkola. Uczestnicy spotkań otrzymują bajkową wersję dekalogu oraz specjalny odblask, który sprawi, że podczas zimowej szarugi będą bardziej widoczni z daleka. Szkoła, przygotowała bajkowa książeczkę - kolorowankę, dekalog, w którym główny bohater Miś Stramuś w łatwy i przejrzysty sposób razem z dziećmi poznaje i zapamiętuje 10 najważniejszych reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Wszystko opatrzone kolorowymi rysunkami i wierszykami. Jest nawet piosenka o bezpieczeństwie.

Piosenka o bezpieczeństwie na nartach - Miś Stramuś edukuje dzieci

Dziesięć tysięcy dzieci, to są dzieci, z którymi Mis Stramuś, nasi instruktorzy i Policja spotka się w przedszkolach. Tam Dekalog bezpiecznego narciarza i snowboardzisty jest czytany. To specjalnie na te potrzeby stworzona historia, która łatwo się zapamiętuje, łatwo wpada w ucho. Do tego partnerzy akcji, czyli Policja zwraca uwagę na zasady bezpieczeństwa w drodze do domu, właśnie po nartach, po wyjściu ze szkoły czy w drodze do przedszkola. To daje efekty, bo często zdarza się, że dzieci same mówią rodzicom o konieczności noszenia odblasków - mówi inicjatorka akcji Katarzyna Strama.

Jak podkreśla bezpieczeństwo podczas jazdy na nartach i snowboardzie dzieci i młodzieży jest dla instruktorów najważniejsze i dbają o nie zawsze na stoku podczas szkoleń. Jednak znacznie lepsze efekty przynosi edukacja, która zaczyna się znacznie wcześniej, niż dopiero po przyjeździe na zimowy wypoczynek. Wiemy, że nawyki nabyte w dzieciństwie, zostają na całe życie, dlatego też jesteśmy przekonani, że nasza akcja przyniesie długofalowe rezultaty - dodaje.

Pierwsze spotkania z przedszkolakami, w których uczestniczył sam Mis Stramuś odbyły się już w Katowicach, Krakowie i Warszawie. W nadchodzącym tygodniu instruktorzy odwiedzą dzieci w zakopiańskich przedszkolach.