"Seria chybionych założeń ideowych, złych pomysłów, błędnych decyzji i zaniechań" - tak Radosław Sikorski w swoim expose w Sejmie podsumował ostatnich 8 lat polskiej polityki zagranicznej. Jako przykłady podał zepchnięcie naszego kraju na margines w najważniejszych dyskusjach na forum Unii Europejskiej i NATO. Radosław Sikorski podkreślił, że jednym z priorytetów polskiej dyplomacji pozostanie wspieranie Ukrainy, przy jednoczesnym dbaniu o interesy naszego kraju. W Sejmie trwa doroczne wystąpienie ministra spraw zagranicznych na temat zadań polskiej polityki zagranicznej na rok 2024. Tradycyjnie expose ministra obserwują prezydent i akredytowani w Polsce dyplomaci. Debatę zaplanowano na cały dzień, do godziny 18:00. Będziemy ją dla Was relacjonować na żywo.

09:53

Sikorski: Wspieramy europejskie dążenia Ukrainy. Będziemy też dbać o polskie interesy - o niewielkie gospodarstwa rolne czy firmy transportowe.

09:52

Zapewnienie Polsce bezpieczeństwa, silnej pozycji w Unii Europejskiej i odbudowa apolitycznej służby zagranicznej - to według szefa MSZ Radosława Sikorskiego cztery pilne zadania dla polskiej polityki zagranicznej.

Polska racja stanu nakazuje rozwijać własne zasoby obronne i wspólnie z sojusznikami zdolności do odstraszania agresji. Nakazuje też zapewnić maksimum wsparcia wojskowego i politycznego Ukrainie. W oczywistym interesie Polski jest utrzymanie agresora jak najdalej od naszych granic. Dlatego suwerenna Ukraina musi wygrać tę wojnę, a pokojowy ład międzynarodowy w Europie musi zostać przywrócony. Fundamentem bezpieczeństwa Polski pozostaje sojusz transatlantycki z wiodącą rolą Stanów Zjednoczonych. Naszym celem jest utrzymanie i wzmocnienie amerykańskiego zaangażowania w Europie, a zarazem wzmocnienie europejskiego filaru Sojuszu, w duchu strategicznej harmonii działań NATO i Unii Europejskiej - mówił.

09:29

"Przez lata słyszeliśmy, że decyzje w Unii są nam narzucane przez tak zwanych eurokratów. To kłamstwo, które powtarzane przez lata w Wielkiej Brytanii doprowadziło w końcu do brexitu. Unia niczego nam nie narzuca, bo nie może. Nowe przepisy muszą zostać zaakceptowane przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie, w tym Polskę" - zauważył Radosław Sikorski.

09:48

Upór poprzedniego rządu wynikał z tego, że politykę zagraniczną prowadził w wyimaginowanej przestrzeni skonstruowanej z mitów i urojeń utrwalanych przez nachalną propagandę - ocenił w czwartek w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski. Według niego mity te dotyczyły m.in. UE i polskiej suwerenności.

Przypomniał słowa europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego, że "zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu", wypowiedziane w sierpniu 2022 r., gdy od kilku miesięcy w Ukrainie Putin bombardował już miasta.

"Inny intelektualista PiS, pan poseł Marek Suski, porównywał naszą obecność w Unii Europejskiej do niemieckiej i radzieckiej okupacji. Pan minister Przemysław Czarnek z kolei przekonywał, że "doszliśmy w Europie do poziomu gorszego niż Związek Radziecki i komunizm". Takie porównania to nie tylko obelga dla zdrowego rozsądku. To zhańbienie grobów Polaków, ofiar Związku Sowieckiego, którzy marzyli o Polsce wolnej, demokratycznej i zakorzenionej w cywilizacji łacińskiej. Czy naprawdę Unia przypomina Wam ZSRR? Ile milionów trupów ma na sumieniu?" - pytał Sikorski.

Ocenił, że w tej sytuacji "nic dziwnego, że oparta na takich podstawach intelektualnych polityka europejska sprowadzała się głównie do działań negatywnych: blokowania, wetowania, łamania lub ignorowania unijnego prawa".

09:45

Szef MSZ: Rosja kłamie na temat rzekomych polskich planów anektowania fragmentów Ukrainy. Lwów to Ukraina!

09:39

Sikorski: atak Rosji na któregokolwiek z członków NATO skończyłby się jej niechybną klęską.

09:31

Szef MSZ: Mitem jest to, że Polska powinna wybrać między bliskimi relacjami z UE a współpracą z USA.

09:28

Sikorski: Interesy Polski i Niemiec nie są tożsame. Niemcy przez lata przyjmowały oportunistyczną postawę wobec Rosji, ale Niemcy to nasz demokratyczny sąsiad i kluczowy sojusznik w NATO.

09:25

Nawiązując do polityki PiS minister mówił o "chronicznym konflikcie z instytucjami Unii Europejskiej z powodu upolitycznienia niezawisłych sądów". Konsekwencją są - ja mówił - "nie tylko ogromne straty finansowe, ale przede wszystkim utrata wiarygodności i prestiżu". Wymienił także "zepchnięcie Polski na margines najważniejszych debat na forum Unii Europejskiej, a także w NATO".

Jak dodał, było to też "zepsucie relacji z sąsiadami i ważnymi partnerami - Niemcami, Francją, Czechami, a w pewnej mierze nawet z Ukrainą, mimo kluczowej roli, jaką Polska odgrywa w niesieniu pomocy temu krajowi". Wymienił także "chybione kalkulacje na sojusz z USA przeciw Unii Europejskiej i podkopanie zaufania do Polski po obu stronach Atlantyku", sojusz ideologiczny z proputinowskimi populistami; aferę wizową", czyli de facto niekontrolowany napływ migrantów na teren Polski bez żadnej debaty publicznej i przy jednoczesnym "szczuciu na obcych" oraz "demontaż MSZ jako centrum kreującego politykę zagraniczną oraz degradacja profesjonalnej, apolitycznej służby zagranicznej".

Minister Sikorski w Sejmie / Leszek Szymański / PAP

09:21

Sikorski: Poprzedni rząd prowadził politykę zagraniczną w wyimaginowanej przestrzeni skonstruowanej z mitów i urojeń utrwalanych przez nachalną propagandę.

09:19

Szef MSZ: Polska mierzy się z agresją hybrydową; w tak trudnych warunkach potrzebna jest współpraca nie tylko w ramach koalicji rządzącej, ale także z tymi przedstawicielami opozycji, którzy do współpracy są gotowi.

09:13

Minister Radosław Sikorski rozpoczął swoje wystąpienie.

09:09

W czasie 9-godzinnej debaty równolegle posłowie zaplanowali sobie startującą wręcz jednocześnie z wystąpieniem szefa dyplomacji serię 15 posiedzeń komisji sejmowych, 11 posiedzeń podkomisji i co najmniej sześciu zespołów parlamentarnych.

Marszałek Hołownia nie korzysta z możliwości blokowania tych posiedzeń w czasie obrad całego Sejmu, nikt nie przejmuje się wagą ani dzisiejszej, ani żadnej innej debaty - sala będzie więc świecić pustkami - zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Dziś o 13:00 na Nowogrodzkie zbiera się Komitet Polityczny PiS, więc i jego członków nie będzie na sali - wygląda na to, że debatę o polskiej polityce zagranicznej będą obserwować tylko prezydent i cały korpus dyplomatyczny.