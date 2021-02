​Warto powiedzieć, że mleko nie bierze się z kartonu, jak wiele młodych ludzi w miastach do dzisiaj uważa - powiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda. Stwierdził, że dzieci w miastach są wychowywane "bez wartości" i są "coraz słabsze".

Grzegorz Puda / Paweł Supernak / PAP

Minister rolnictwa i rozwoju wsi w rozmowie z TVP Info przekonywał, że "konieczne jest budowanie świadomości społecznej" na temat zawodu rolnika.

Warto powiedzieć, że mleko nie bierze się z kartonu, jak wiele młodych ludzi w miastach do dzisiaj uważa. To pokolenie dobrobytu, tak często wychowywane bez wartości, jest coraz słabsze i pokazała to pandemia. Tu wygrywa wieś - powiedział.

Puda tłumaczył, że dzieci w rodzinach rolniczych "uczone są pracy, odpowiedzialności, obowiązkowości" i są bardziej odporne na stres oraz zdrowsze. Efekt jest taki, że to właśnie one będą kiedyś tymi najbardziej pożądanymi kandydatami na rynku pracy - przekonywał.

Grzegorz Puda opowiadał także o programie Paszportyzacji Polskiej Żywności, który ma ułatwić identyfikację produktów ze względu na kraj pochodzenia. Ma on, zdaniem ministra, zwiększyć świadomość społeczną konsumentów.

Dotychczas konsument, który wybierał produkt na półce bardzo często mógł być okłamywany (...) Chcemy, aby konsument miał świadomość, z jakiego kraju pochodzenia jest dana żywność, jaką drogę przebyła - mówił.

Wkrótce mają wystartować pilotaże programu. Początkowo dla ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny.