Minister o pracy w polu nawet nocą. Trudne żniwa przed rolnikami

RMF24

Tegoroczne żniwa będą wyjątkowo wymagające – ostrzega minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Rolnicy muszą liczyć się z trudnymi warunkami pogodowymi i koniecznością pracy nawet nocą. Rząd pracuje nad ustawą, która ma łagodzić konflikty sąsiedzkie na wsi.

Minister Stefan Krajewski podczas wizyty w Trzcianie na Podkarpaciu podkreślił, że tegoroczne żniwa przypominają te z 2025 roku, kiedy rolnicy musieli korzystać z każdego możliwego okienka pogodowego. To jest kolejny trudny rok, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Sucha wiosna, niskie temperatury, później susza, a teraz deszcze w trakcie żniw – wyliczał szef resortu.

Według ministra, sytuacja zmusza rolników do prowadzenia prac polowych także w godzinach nocnych. Trzeba „kraść z pola”, jak to się mówi w żargonie rolniczym – dodał Krajewski.

Minister zwrócił uwagę na rosnące napięcia społeczne na terenach wiejskich, związane z prowadzeniem żniw po godzinie 22. Niektórym przeszkadza, że kombajn kosi nocą czy zwozi się plony do gospodarstw późnym wieczorem – mówił. Rząd pracuje nad ustawą o zachowaniu rolniczych funkcji produkcyjnych wsi, która ma pomóc w rozwiązywaniu takich konfliktów. Mam nadzieję, że za chwilę trafi do parlamentu – zapowiedział Krajewski.

Wsparcie dla lokalnych organizacji

Podczas wizyty na Podkarpaciu minister wręczył promesy dla organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu Aktywna Wieś. W regionie wsparcie trafi do 86 podmiotów na łączną kwotę ponad 960 tys. zł. Ze względu na duże zainteresowanie budżet programu zwiększono z 10 mln zł do 15 mln zł – poinformował Krajewski. W całym kraju środki otrzyma ponad 1400 wnioskodawców.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na inicjatywy kulturalne, promocję lokalnej żywności oraz działania poprawiające bezpieczeństwo.

W województwie podkarpackim dofinansowanie uzyskało 86 organizacji, w tym koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne oraz lokalne grupy działania – mówił Krajewski

Minister Krajewski odniósł się także do kwestii porozumienia handlowego z krajami Mercosur. Przypomniał, że Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko zapisom tej umowy. Jednocześnie poinformował, że polski eksport na rynki Mercosur wzrósł z 4,4 mln euro do 5,8 mln euro przy jednoczesnym spadku importu.

Szef resortu przekazał również, że otwarto nowe rynki azjatyckie – w Japonii, Korei Południowej i na Filipinach – dla polskich produktów mięsnych i mleczarskich.