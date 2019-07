Ponad 40 tysięcy kłódek znika właśnie z mostu na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Przez 10 lat zakochane pary wieszały na jego przęsłach kłódki z imionami, cytatami i datami.



Z Mostu Tumskiego znikną kłódki Mateusz Czmiel /RMF FM

Most idzie do remontu, kłódki zostaną ściągnięte i przez rok będą czekać na swoich właścicieli w magazynie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Wzmocnione zostaną przyczółki mostu, wykonany zostanie remont jezdni, chodników, uzupełnione zostaną balustrady oraz nity, ponieważ most został wykonany niestosowaną już w tej chwili metodą nitowania i te wszystkie prace zostały wycenione na trzy miliony złotych - mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Już od dawna ZDiUM apelował do wszystkich zakochanych o zabranie kłódki z mostu.

W ostatniej chwili udało się to pani Dorocie: Zawiesiliśmy ją z moim partnerem w 2014 roku, spotkaliśmy się przypadkiem po 44 latach. Kiedyś chodziliśmy do podstawówki i on mi wyznał, że się we mnie kochał. Niestety nam się nie udało, jakiś czas byliśmy razem, ale ta miłość się rozpadła. Zostały wspomnienia i kłódka, która nadal tutaj wisi, a kluczyk do niej jest na dnie Odry.

Pani Dorota doskonale wiedziała, w którym miejscu jest jej kłódka: Jest teraz bardzo przyciśnięta przez inne kłódki, aż ciężko się do niej dostać. To była bardzo stara kłódka w kształcie serca, którą znaleźliśmy w piwnicy. Już wtedy była przerdzewiała. Po coś to było. To kawał historii dla każdego, kto umieścił taką kłódkę.

Z pomocą ruszyli pracownicy ZDiUM, którzy przekazali pani Dorocie cenną pamiątkę.

Pani Dorota swoją kłódkę zawiesiła w 2014 roku Mateusz Czmiel /RMF FM

Po remoncie mostu nikt już nie będzie mógł wieszać na nim dowodów swojej miłości.

Ze względu na uzyskaną gwarancję na prace remontowe na moście nie będzie można niczego wieszać. Ten teren będzie objęty monitoringiem, a wszystkie kłódki, które pojawią się na moście będą na bieżąco usuwane. Osoby, które zawieszą kłódkę mimo zakazu, mogą zostać ukarane mandatem - dodaje Ewa Mazur.

Kłódki, które zostały ściągnięte przez rok będą czekać na swoich właścicieli w magazynie ZDiUM przy ul. Długiej we Wrocławiu. Zakochani, którzy chcą odzyskać swój dowód miłosny będą mieli nie lada wyzwanie. Kłódki zostaną umieszczone w trzech skrzyniach i znalezienie jednej będzie się wiązało z ciężkimi poszukiwaniami.

Kłódki, które zostały ściągnięte przez rok będą czekać na swoich właścicieli w magazynie ZDiUM Mateusz Czmiel /RMF FM