Zdecydowana większość Polaków jest zdania, że Polska powinna ustąpić w sporze z Komisją Europejską, żeby uzyskać dostęp do środków z KPO. Przeciwnie uważa niespełna jedna trzecia uczestników sondażu United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy wymaga spełnienia minimalnych warunków - powtórzył w poniedziałek podczas wizyty w Chorzowie wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Jesteśmy otwarci na dialog, musimy prowadzić dialog. Zakładamy, że Europa chce pomagać ludziom w Polsce niezależnie od różnic politycznych. Oczywiście są pewne minimalne wymogi, mam na myśli przestrzeganie rządów prawa, orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - uważam, że to nie jest zbyt wiele, o co prosimy rząd. Mamy nadzieję, że dojdziemy tu do porozumienia, dialog trwa i mamy nadzieję na pozytywny rezultat - powiedział.

Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił kilka dni temu: W negocjacjach z Brukselą stosujemy zasadę elastyczności, jeśli mielibyśmy absolutną pewność, że pieniądze z KPO i z budżetu głównego do nas popłyną, to rozważylibyśmy pewne posunięcia; granicą jednak jest nasza konstytucja, której nie możemy złamać.

Efekt jest taki, że do dziś Polska nie złożyła w Brukseli wniosku o wypłatę funduszy z KPO.

Z sondażu United Surveys na zlecenie RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej wynika, że zdecydowana większość Polaków jest zdania, że Polska powinna ustąpić w sporze z Komisją Europejską, żeby uzyskać dostęp do środków z KPO.

Że Polska powinna ustąpić uważa prawie 57 proc. pytanych, z których ponad połowa sądzi tak bardzo stanowczo.

Zdecydowanych przeciwników ustępstw jest z kolei prawie 22 proc., a przeciwnych "raczej" - 11 proc.

W wynikach sondażu uwagę zwraca to, że stanowczych ustępstw nie popiera żaden ze zwolenników obozu rządzącego, gdzie prawie połowa badanych kategorycznie mówi im nie.

Do opozycji zaś w tej sprawie dołączają politycznie niezdecydowani - "stanowcze tak" dla ustępstw popiera 48 proc. pytanych w obu tych grupach.

Liczba zwolenników pójścia na ustępstwa rośnie wraz z wykształceniem i wielkością miast, w których mieszkają badani.

Badanie przeprowadzono w dniach 2-4 grudnia 2022 roku na grupie 1000 osób metodą Mix-mode CATI & CAWI methodology - ratio 50/50

Kamienie milowe KPO

Komisja Europejska na początku czerwca zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy.

KE zaznaczyła m.in., że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

15 lipca weszła w życie zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą przestała istnieć Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent podkreślał, że celem nowelizacji jest naprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju oraz "danie rządowi narzędzia" do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy.

Zmian w SN oczekiwała KE w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE z lipca ubiegłego roku. Komisja m.in. od zmian w tym zakresie uzależniała akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy.