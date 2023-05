Rusza 20. edycja programu "Mieszkanie za remont”, który umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu. W poprzednich 19. edycjach programu ponad pół tysiąca lokali znalazło swoich najemców. W tej edycji dostępna jest lista 43 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

Remont - zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

43 lokale są na liście kolejnej edycji programu "Mieszkanie za remont" w Katowicach. Po raz dwudziesty już można wynająć mieszkanie na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu.

Program powstał z myślą o osobach, które marzą o własnym lokum, ale nie stać ich na kredyt. Co ważne mieszkania usytuowane w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta, po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania, można wykupić na preferencyjnych warunkach. Do tej pory w ten sposób 535 mieszkań znalazło swoich najemców, a w każdej z edycji liczba aplikujących była wielokrotnie wyższa, niż dostępnych mieszkań - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Lokale dostępne w 20. edycji "Mieszkania za remont" znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. 3-go Maja, al. Korfantego, ul. Mickiewicza, ul. Mariacka, ul. Mielęckiego), Szopienicach-Burowcu (ul. Przelotowa, ul. Wiosny Ludów), Koszutce (ul. Grażyńskiego) czy Ligocie-Panewnikach (ul. Piotrowicka). W tej edycji programu oferujemy do wynajmu 43 mieszkania o powierzchni od 20 m2 do ponad 70 m2, o zróżnicowanym zakresie prac remontowych do wykonania. Stawka czynszu za 1 m2 ustalona na preferencyjnym poziomie, waha się od 3,51 zł do 7,47 zł w zależności od takich atrybutów jak m.in. lokalizacja czy standard mieszkania. Co istotne, przyszły najemca otrzymuje ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu na czas trwania remontu, jak i wpłaty kaucji mieszkaniowej - mówi Katarzyna Betka, zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg.

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków. Obowiązuje kryterium dochodowe np. dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2382,66 do 6353,76 , a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1588,44 do 4129,94 zł. Drugim warunkiem jest brak zaległości z tytułu: najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego. Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub "singli", liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci i samotnego ich wychowywania czy też legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, która ma odzwierciedlenie w ramach rozpatrywania wniosków i wpływa finalnie na liczbę uzyskanych punktów - podkreśla naczelnik Betka.