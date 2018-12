Prokuratura Okręgowa w Koszalinie skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko 16 członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Zarzuca im m.in. handel w woj. zachodniopomorskim narkotykami o wartości ponad 2 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak poinformowała prokuratura, zarzuty postawiono 34-letniemu Tomasz L., który miał zorganizować i kierować grupą przestępczą, oraz 15 innym osobom, które miały należeć do tej grupy. Oskarżeni mieli uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Według prokuratury grupa miała działać w latach 2013-2017 w Białogardzie, Kołobrzegu, Karlinie i Czaplinku w woj. zachodniopomorskim.

Oskarżonym zarzuca się handel ponad 42 kilogramami marihuany, 13 kilogramami amfetaminy, 350 gramami mefedronu i 1300 tabletkami extasy. Jak podała prokuratura, łączna wartości rynkowej tych substancji to ponad 2 mln 280 tys. złotych.



Prokuratura o posiadanie znacznej ilości środków odurzających, czyli ponad 400 g ziela konopi, oskarżyła także 31-letniego mieszkańca powiatu kołobrzeskiego Łukasza B., którego jednak nie uznaje za członka grupy przestępczej.



Aktem oskarżenia objęto także czterech mężczyzn, którzy również mieli nie należeć do zorganizowanej grupy przestępczej, ale wykonywać polecenia jednego z jej członków. Prokuratura zarzuca im m.in. pozbawienie wolności, bicie i groźny wobec osoby, która składała wyjaśnienia w toczącym się już śledztwie, aby nakłonić ją do zmiany wyjaśnień.



Akt oskarżenia zawiera 32 zarzuty dotyczące działalności w zorganizowanej grupie przestępczej i prowadzenia obrotu lub posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Obejmuje 23 osoby.



Jak podała prokuratura, 11 oskarżonych było wcześniej karanych, jeden został oskarżony o popełnienie zarzucanych mu czynów w warunkach recydywy. Wszyscy oskarżeni są mieszkańcami woj. zachodniopomorskiego.

(nm)