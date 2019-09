12 osób zostało przewiezionych na badania do szpitala z lekkimi obrażeniami, po badaniach 6 osób wróciło do domu po wypadku szkolnego autokaru w pobliżu Królewskich Źródeł pod Kozienicami. Poszkodowani to uczniowie szkoły podstawowej z Puław i ich opiekunowie.

