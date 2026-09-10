„Marka Polska”. Prokuratura wszczyna śledztwo ws. nieprawidłowości

RMF24

Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu "Marka Polska - podstrategia turystyczna". Odpowiadała za niego zdymisjonowana w sierpniu pełnomocniczka rządu do promocji Polski profesor Barbara Mróz-Gorgoń. Była ona również kierowniczką merytoryczną raportu, jak się okazało wygenerowanego z użyciem AI, pod tytułem "Polaków portret własny".

Działanie prokuratury to reakcja na poselskie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Śledczy zapoznali się już z doniesieniami prasowymi na temat raportu i dokonali analizy dokumentów nadesłanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Postępowanie dotyczy między innymi podejrzenia wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez złożenie nierzetelnych dokumentów i wprowadzenie resortu w błąd co do zakresu zaplanowanych i wykonanych prac.

Drugi wątek śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który miał zaakceptować sprawozdanie, rozliczyć i wypłacić dotację za nieprawidłowe wykonanie umowy.

Prokuratura chce wyjaśnić, czy realizacja projektu „Marka Polska” była nastawiona na osiągnięcie korzyści majątkowej i czy wyrządzono w ten sposób szkodę interesowi publicznemu. Za pierwszy z tych czynów grozi do 8 lat więzienia, za drugi - do 10 lat.

Kontrowersje wokół raportu z wykorzystaniem AI

Pod koniec sierpnia wybuchła burza wokół raportu „Polaków Portret Własny” przygotowany przez profesor Barbarę Mróz-Gorgoń. W dokumencie Katowice zostały opisane jako znajdujące się w „północnym centrum Polski”, pojawiły się błędy w danych, wskazano też, że młodzi Polacy nierzadko posługują się „językiem mandaryńskim”. Autorka przyznała się do wspomagania się sztuczną inteligencją.

W raporcie znalazła się informacja sugerująca, że projekt był realizowany w ramach zadania publicznego „Marka Polska - podstrategia turystyczna”, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na oficjalnym profilu Ministerstwa Sportu i Turystyki na X napisano, że „prezentowany na Platformie X raport nie był przedmiotem zamówienia ani nie stanowił realizacji żadnej umowy, której stroną było Ministerstwo Sportu i Turystyki”. „MSiT podpisało umowę z wykonawcą (tj. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy) podstrategii turystycznej Marka Polska”. Ministerstwo zaznaczyło, że „wykonawca został wybrany w ramach konkursu po złożeniu stosownej oferty”.

Fundacja Marka Polska Think Tank, której prezeską Barbara Mróz-Gorgoń w oświadczeniu wydanym w sierpniu zaprzecza, że była stroną umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki dotyczącą raportu „Polaków Portret Własny”.