Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Naszego gościa – posła partii „Porozumienie” zapytamy o dzisiejszą decyzję Jarosława Gowina – jaki skutek dla rządu PiS spowoduje dymisja szefa „Porozumienia” ze stanowiska wicepremiera?

/ Jakub Rutka / RMF FM

Naszego gościa zapytamy również o to, czy koalicja Zjednoczonej Prawicy jest zagrożona? Czy opuszczenie rządowych ław przez Jarosława Gowina oznacza jego kapitulację w batalii o przełożenie wyborów prezydenckich? Czy transfer Tomasza Zdzikota z ministerstwa obrony na szefa Poczty Polskiej sugeruje, że to wojsko zorganizuje wybory korespondencyjne, jeśli dojdzie do nich 10 maja?

