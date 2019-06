Marcin Anaszewicz zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Wiosny - poinformował sekretarz generalny partii Krzysztof Gawkowski. Jak zaznaczył, Anaszewicz pozostanie w partii.

Marcin Anaszewicz / Grzegorz Michałowski / PAP

Rada Krajowa Wiosny dokona w sobotę korekty dotyczącej powołania nowego zarządu krajowego. Z przyczyn osobistych zrezygnował z bycia wiceprezesem Marcin Anaszewicz - poinformował Anaszewicz. Zostaje jednak członkiem Rady Krajowej i zostaje w partii. Będzie aktywnie działał w kampanii krajowej, a zmiany mają na celu przygotowanie się do wyborów krajowych, bo planujemy rozpocząć w najbliższym czasie przygotowania do kampanii do parlamentu polskiego - zapewnił.



W sobotę w Warszawie spotykają się koordynatorzy i koordynatorki Wiosny z całego kraju, aby rozmawiać o scenariuszach startu ugrupowania w wyborach do polskiego parlamentu.

Obecnie na stole leżą różne możliwości: samodzielny start Wiosny, to jest pierwszy scenariusz, drugi scenariusz to jest start w koalicji z lewicowymi ugrupowaniami w większej albo mniejszej skali. W sobotę zostanie decyzja kierunkowa podjęta - powiedział Gawkowski.