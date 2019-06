Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w czerwcu PiS - wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem - mógłby liczyć na poparcie 34 proc. osób deklarujących gotowość wzięcia udziału w głosowaniu, a PO na 24 proc. - wynika z sondażu Kantar. Do Sejmu weszłyby jeszcze: Wiosna Roberta Biedronia oraz Kukiz’15.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS / Wojciech Olkuśnik / PAP

Wśród Polaków, którzy w czerwcu zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach największe poparcie uzyskuje Prawo i Sprawiedliwość wraz z partiami koalicyjnymi - Solidarną Polską i Porozumieniem. Chęć oddania głosu na PiS wyraziło 34 proc. ankietowanych. W porównaniu do ankiety z poprzedniego miesiąca jest to spadek o 6 pkt. proc.

Poparcie dla PO zadeklarowało 24 proc. badanych, co oznacza wzrost w ujęciu miesięcznym o 3 pkt. proc.



Do Sejmu dostałyby się jeszcze dwa ugrupowania: Wiosna Roberta Biedronia, na którą chciało głosować 8 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.) oraz Kukiz’15 - 7 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).



Progu wyborczego w czerwcu nie przekroczyłoby Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 4 proc. Tak samo kształtuje się sytuacja SLD. W czerwcu do Sejmu nie dostałyby się również Wolność (3 proc.), Nowoczesna (3 proc.), Razem (1 proc.) oraz Ruch Narodowy, Teraz! i Zieloni, które uzyskały poparcie poniżej 1 proc.

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 12 proc. nie potrafiła zdecydować, na kogo oddałoby głos. Jest to wynik o 2 punkty procentowe niższy niż w maju.



W czerwcu 61 proc. Polaków deklaruje chęć udziału w wyborach do Sejmu, przy czym 25 proc. badanych jest zdecydowana w tej kwestii, a 36 proc. raczej przystąpiłaby do głosowania. Przeciwne stanowisko wyraża 28 proc. respondentów - 14 proc. zapowiada, że raczej nie pójdzie głosować, taka sama liczba osób mówi, że zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach. 11 proc. Polaków jeszcze nie wie, czy odda swój głos w wyborach.



Autorzy badania wskazują, że w porównaniu do wyników z maja, w czerwcu odsetek osób zamierzających głosować oraz tych, które mówią, że w wyborach nie wezmą udziału, jest dokładnie taki sam. Niezdecydowanych Polaków jest również tyle samo co przed miesiącem.



Badanie przeprowadzono w dniach 14 - 19 czerwca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 967 dorosłych mieszkańców Polski, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). W badaniu preferencji partyjnych udział wzięło 591 osób, które zadeklarowały wcześnie, że "zdecydowanie" lub "raczej" będą uczestniczyć w wyborach.