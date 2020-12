Mandat w wysokości 300 zł został nałożony na parafię Zmartwychwstania Pańskiego na poznańskiej Wildzie za – zbyt głośne dzwony. "W wyniku całej zaistniałej sytuacji będziemy zmuszeni całkowicie wyłączyć dzwony" – podkreślił proboszcz parafii ks. Stanisław Pankiewicz.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

O nałożeniu mandatu poinformował w minioną niedzielę proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego na poznańskiej Wildzie ks. Stanisław Pankiewicz. Sprawę niecodziennego mandatu opisały także lokalne media.

Proboszcz w niedzielnych ogłoszeniach poinformował parafian: "Do kancelarii parafialnej przyszli Inspektorzy z Ochrony Środowiska, którzy wcześniej - 6 grudnia dokonali ponownych pomiarów hałasu bicia naszych dzwonów, który w dalszym ciągu przeszkadza niektórym naszym parafianom".



Po przedstawieniu protokołu z tegoż pomiaru i niedostosowania się do bariery dopuszczalnej poziomu hałasu został wypisany mandat w kwocie 300 zł, oraz zalecenie wyciszenia dzwonów, co w konsekwencji będą następne kary z tym związane i to dosyć pokaźne - wskazał proboszcz.



Jak podkreślił ks. Pankiewicz, "w wyniku całej zaistniałej sytuacji będziemy zmuszeni całkowicie wyłączyć dzwony, bo bardzo przeszkadzają niektórym naszym parafianom".