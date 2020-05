We wrocławskim zoo po raz trzeci w historii tego ogrodu urodził się manat. Zwierzęta te są zagrożone wyginięciem. Ich populacja w ogrodach zoologicznych jest jeszcze wciąż za mała, aby zapewnić przetrwanie gatunku.



Nowo narodzony manat to potomek samicy Abel, która trafiła do wrocławskiego zoo z Singapuru.

Mały manat to najprawdopodobniej samiec. Tuż po narodzinach ważył 20 kg i mierzył 110 cm.

To trzecie narodziny manata we wrocławskim zoo w ciągu ostatnich trzech lat, czyli od momentu stworzenia stada hodowlanego. Przedstawiciele zoo podkreślają, że to duży sukces, ponieważ zwierzęta te zagrożone są wyginięciem, a populacja w ogrodach zoologicznych jest jeszcze za mała, aby zapewnić przetrwanie gatunku.

Sześć wrocławskich osobników żyje w dużym basenie, w którym temperatura ma co najmniej 26 stopni Celsjusza. Dziennie zajadają 150 kilogramów warzyw.

Prezes wrocławskiego zoo Radosław Ratajszczak podkreślił, że wrocławski ogród zoologiczny podchodzi bardzo odpowiedzialnie do hodowli zachowawczej każdego nowego gatunku.

Mamy świadomość, że od tego zależy często jego przetrwanie. Jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednich warunków i opieki zwierzętom, nie podejmujemy ich. W przypadku manatów decyzja nie była szybka i prosta. Rozpoczęcie inwestycji Afrykarium pozwoliło myśleć o tych wielkich ssakach wodnych, ale trzeba się było do tego solidnie przygotować (...) powstał projekt strefy Kongo z basenem dla manatów w konsultacji z kolegami z innych ogrodów. Następnie, przed transportem samców z Odense, czy samic z Azji, nasi opiekunowie pojechali na dwa tygodnie do Danii i do Singapuru, aby na miejscu poznać osobiście zwierzęta i nauczyć się praktycznej opieki na nimi i towarzyszyć w trakcie transportu - powiedział prezes.

Manat karaibski to ssak, który całkowicie przystosował się do życia w wodzie. Jest największym ze wszystkich współcześnie żyjących brzegowców. Przeciętnie osiąga długość 2,7-3,5 m i waży 200-600 kg.

Zwierzęta te występują w ujściach rzek oraz w wodach przybrzeżnych Oceanu Atlantyckiego - od Florydy, przez Zatokę Meksykańską po Karaiby.

W naturze żyją do 28 lat, a w hodowlach rekord wyniósł aż 69 lat.