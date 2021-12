Łódzcy policjanci zatrzymali małżeństwo Słowaków, które okradło 84-letniego łodzianina. Zatrzymani 46-latkowie mają bogatą przeszłość kryminalną i z przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu.

/ Policja Łódź /

9 listopada 2021 roku na ulicy Łagiewnickiej w Łodzi starszy mężczyzna został zaczepiony przez mówiących z obcym akcentem kobietę i mężczyznę. Prosili o wskazanie drogi do szpitala na Bałutach.

84-latek chcąc jak najlepiej pomóc, z zapałem zaczął tłumaczyć, jak szybko i najkrótszą drogą dotrzeć do celu.

Oszuści cały czas udawali, że niczego nie rozumieją. W końcu poprosili seniora, aby wsiadł z nimi do auta i bezpośrednio wskazał drogę, a w zamian za to odwiozą go do domu. 84-latek przystał na tę propozycję.

W trakcie przejazdu para zaczęła wypytywać mężczyznę, czy posiada w domu gotówkę i czy miałby chęć wymienić złotówki na obcą walutę, oczywiście na korzystnych dla niego warunkach.

I tym razem starszy pan niczego nie podejrzewając zgodził się na ich propozycję. Zaprosił nowo poznane małżeństwo do swojego domu, gdzie doszło do wymiany pieniędzy. Po tym para pożegnała się z gospodarzem i wyszła.

Dopiero po dłuższej chwili 84-latek zorientował się, że wraz z gośćmi zniknęła również kasetka, w której trzymał pieniądze. W ten sposób senior stracił 50 tysięcy złotych.

Policjanci zatrzymali parę Słowaków 8 grudnia 2021 roku, gdy ponownie przyjechali do Polski na gościnne występy. Małżeństwo zostało namierzone w hotelu w Krakowie.

Okazało się, że małżeństwo 46-latków ma bogatą przeszłością kryminalną. Byli wielokrotnie notowani za oszustwa. Regularnie przyjeżdżali do Polski, a oszustwa były ich źródłem utrzymania.

Tym razem usłyszeli zarzuty kradzieży, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.