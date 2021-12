​W kilku regionach Małopolski zawartość w powietrzu szkodliwych dla zdrowia pyłów znacznie przekroczyła dopuszczalne normy. W czwartek drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza obowiązuje w Krakowie oraz powiatach krakowskim, oświęcimskim i wielickim.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w czwartek w Małopolsce największy smog występuje w Krakowie i powiatach krakowskim, oświęcimskim i wielickim. Tu też do północy obowiązuje drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

Zgodnie z uchwałą małopolskiego sejmiku, drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza wprowadzany jest, kiedy w danym obszarze pomiar stężenia pyłu PM10 dla średniej ze stacji pomiarowych WIOŚ w dniu poprzedzającym osiągnął wartość powyżej 150 mikrogramów na metr sześc. lub kiedy na co najmniej jednej stacji pomiarowej osiągnął wartość powyżej 200 mikrogramów na metr sześc.



Dobowy dopuszczalny poziom stężenia PM10 w powietrzu to 50 mikrogramów na metr sześć.



W czwartek ostrzeżenie pierwszego stopnia występuje zaś w powiatach: tarnowskim, nowosądeckim, bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, gorlickim, limanowskim, miechowskim, myślenickim, nowotarskim, proszowickim, suskim, wadowickim.



Pierwszy stopień zagrożenia zanieczyszczenia powietrza wprowadzany jest, kiedy średnie stężenie pyłu PM10 z ostatnich 12 godzin przekroczy 80 mikrogramów na metr sześc. Stopień obowiązuje do końca dnia.



W czasie smogu przebywania na powietrzu powinny unikać osoby z chorobami układu oddechowego, krążenia, alergiami skóry i oczy, także dzieci i seniorzy.



Informacje o stanie jakości powietrza są na stronie internetowej GIOŚ oraz na stronie internetowej.