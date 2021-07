W jednym z mieszkań na terenie gminy Terespol (Lubelskie) policjanci znaleźli ludzki szkielet. Wewnątrz znajdowała się nieprzytomna 58-latka, którą przetransportowano do szpitala. Z ustaleń policji wynika, że mieszkała z nią matka. Zwłoki zostały zabezpieczone do dalszych badań.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

W nocy z poniedziałku na wtorek dyżurny policji otrzymał zgłoszenie od mieszkającej za granicą kobiety, że nie ma kontaktu ze swoją matką. Z relacji córki wynikało, że jej matka ma problemy zdrowotne. Policjanci wspólnie z wezwanymi strażakami weszli do zamkniętego mieszkania na terenie gminy Terespol.

Wewnątrz znaleźli nieprzytomną 58-latkę, która przetransportowana została do szpitala. Podczas przeprowadzonej interwencji w jednym z pokoi policjanci ujawnili szkielet ludzki. Z ustaleń policjantów wynika, że z kobietą zamieszkiwała jej matka - poinformowała w komunikacie kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz okoliczności tego zdarzenia. Zwłoki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Wszystko wskazuje na to, że należą do matki 58-latki, ale będziemy mieć pewność dopiero po przeprowadzonych badaniach - dodała w rozmowie z PAP Salczyńska-Pyrchla.