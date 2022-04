"Złożyłem wniosek do prezydenta i został on przyjęty, aby powołać Magdalenę Rzeczkowską na stanowisko ministra finansów" - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Magdalena Rzeczkowska ma kierować MF / Roman Zawistowski / PAP O tym, że szefową resortu finansów zostanie kobieta informowaliśmy już wczoraj. Magdalena Rzeczkowska jest aktualnie wiceminister odpowiedzialną za finanse oraz szefową Krajowej Administracji Skarbowej.

Magdalena Rzeczkowska to celnik z ponad 20-letnim stażem. Jak informował dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, zna resort, sprawnie modernizuje urzędy skarbowe, ale nie jest specjalistką w tak kluczowych dziedzinach jak budżet, walka z inflacją, wspieranie wzrostu gospodarczego. "I to może być problemem" - zauważa Krzysztof Berenda. Wcześniej władze PiS-u i premier woleli na stanowisku ministra finansów widzieć szefową Banku Gospodarstwa Krajowego Beatę Daszyńską-Muzyczkę albo szefową ZUS-u Gertrudę Uścińską.

Morawiecki: Tegoroczny deficyt budżetu może być niższy niż 4 proc. Rząd zakłada konserwatywnie, iż tegoroczny deficyt budżetowy przekroczy 4 proc. PKB, ale ma nadzieję, że będzie niższy - powiedział we wtorek szef rządu Mateusz Morawiecki.

Jak przypomniał, założenie na 2023 r. mówi o deficycie wyższym niż 3,5 proc., PKB, ale - jak zaznaczył premier - jest optymistą i sądzi, że może znaleźć się w przedziale 3-3,5 proc.



"W kolejnym roku (2024 - PAP) zakładamy spadek poniżej 3 proc." - zaznaczył Mateusz Morawiecki. Dodał, że jego zdaniem agencje ratingowe i rynki finansowe ocenią "bardzo wysoko" rządowy program konwergencji.