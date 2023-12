W tym artykule skupimy się na kilku kluczowych aspektach, które sprawiają, że Mac Mini M2 i M2 Pro wyróżniają się spośród innych kompaktowych komputerów. Bez względu na to, czy jesteś przedsiębiorcą, twórcą w branży kreatywnej czy też zwykłym użytkownikiem szukającym solidnego komputera na co dzień, Mac Mini M2 zasługuje na uwagę. Przejdźmy więc bezpośrednio do głównych powodów, które czynią to urządzenie wyjątkowym

/ Materiały prasowe Wygląd Mac mini M2 i Mac mini M2 Pro Apple zachowało sprawdzoną konstrukcję Mac mini, która przyczyniła się do jego długotrwałego sukcesu. Jeśli jesteś zaznajomiony z jakimkolwiek poprzednim modelem, od razu rozpoznasz nowe wersje, chociaż ich rozróżnienie może nie być proste. Rozmiary obu wersji są takie same, z aluminiową obudową o wymiarach 7,75 x 7,75 x 1,41 cala (197 mm x 197 mm x 36 mm). Model Pro jest nieco cięższy, ale nie wpływa na jego przenośność. Procesor w Mac mini Jak wskazują ich nazwy, główna różnica między dwoma wersjami Mac mini w Lantre tkwi w zastosowanym procesorze. Model M2 został już wcześniej użyty w MacBooku Air M2 i 13-calowym MacBooku Pro M2, więc było przewidywalne, że jest także w Mac mini. Natomiast M2 Pro to nowszy procesor wprowadzony przez Apple razem z M2 Max, który jest dostępny w bardziej zaawansowanych modelach MacBook Pro. Procesor M2 zawiera 8 rdzeni - podzielonych na cztery rdzenie o wysokiej wydajności i cztery energooszczędne. Zawiera również 10-rdzeniową jednostkę GPU, 16-rdzeniowy silnik neuronowy oraz przepustowość pamięci na poziomie 100 GB/s. Jego silnik multimediów, podobny do tego z M1 Pro, wspiera sprzętowe przyspieszenie dla formatów H.264, HEVC, ProRes i ProRes Raw, a także zawiera silnik kodowania i dekodowania ProRes. Z kolei M2 Pro oferuje do 10 lub 12 rdzeni procesora (z sześcioma lub ośmioma rdzeniami o wysokiej wydajności i osiem energooszczędnych), 16-rdzeniową lub 19-rdzeniową jednostkę GPU, 16-rdzeniowy silnik neuronowy oraz przepustowość pamięci wynoszącą 200 GB/s, co jest dwukrotnie większe niż w standardowym M2. Procesor M2 jest o około 20% szybszy niż M1, a M2 Pro wyprzedza M1 Pro również o około 20%. Pod względem grafiki, oba procesory są o 30% szybsze niż komputery Apple w sklepie Lantre poprzedniej generacji. Pamięć w Mac mini W wersjach podstawowych, Mac mini z M2 jest wyposażony w 8 GB RAM i 256 GB przestrzeni dyskowej. Natomiast standardowa konfiguracja M2 Pro oferuje podwójną ilość pamięci w porównaniu do M2 - 16 GB RAM i 512 GB dysku. Parametry te można zwiększyć już przy zakupie - model M2 możesz skonfigurować do 24 GB RAM i 2 TB przestrzeni na dysku, a M2 Pro oferuje jeszcze większe możliwości, z maksimum 32 GB RAM i do 8 TB przestrzeni dyskowej. Porty i łączność Mac mini M2 wyposażony jest w dwa porty Thunderbolt 4/USB 4, podczas gdy model M2 Pro ma ich aż cztery. Oprócz tego, obie wersje mają dwa porty USB-A, port HDMI oraz Gigabit Ethernet. Znajdziesz tu również wbudowany głośnik oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z wsparciem dla słuchawek wysokiej impedancji. Obie wersje są również wyposażone w Wi-Fi 6E (802.11ax) i Bluetooth 5.3. Istotną różnicą jest obsługa wielu monitorów - model M2 może obsłużyć dwa monitory (6K przy 60 Hz i 5K przy 60 Hz przez Thunderbolt), natomiast M2 Pro może obsługiwać nawet trzy monitory (dwa 6K przy 60 Hz przez Thunderbolt i jeden 4K przy 60 Hz przez HDMI). Dodatkowo, port HDMI 2.1 w Mac mini M2 Pro umożliwia obsługę pojedynczego wyświetlacza o rozdzielczości nawet do 8K przy 60 Hz lub 4K przy 240 Hz. Bez problemu można więc podłączyć monitor Studio Display w Lantre. Jeśli interesują Cię podstawowe komputery Apple w sklepie Lantre - Mac mini M2 jest idealnym wyborem jako podstawowy komputer stacjonarny do użytku domowego lub ogólnego. Procesor M2 będzie wystarczający dla większości użytkowników, w tym nawet niektórych profesjonalistów. Jeśli jednak szukasz mocniejszego chipa, ale niekoniecznie najmocniejszego dostępnego, podstawowy model Mac mini M2 Pro jst będzie lepszym wyborem. RMF 24