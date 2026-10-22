Ma ułatwić walkę z hejtem. Nowa wersja ważnej ustawy trafi do prezydenta

RMF24

Sejm zaakceptował większość senackich poprawek do noweli ustawy wdrażającej unijny Akt o usługach cyfrowych. Jest wśród nich m.in. zapis dotyczący natychmiastowego blokowania treści zawierających mowę nienawiści. Ustawa trafi teraz do prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował jej poprzednią wersję.

Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Ma ona umożliwić szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści publikowanych w internecie, które naruszają prawo.

Czego dotyczą przyjęte poprawki?

Posłowie i posłanki poparli 9 z 10 zgłoszonych przez Senat poprawek. Jedyna odrzucona miała charakter redakcyjny.

Przyjęte poprawki dotyczyły m.in. skrócenia terminu usuwania nielegalnych treści, wprowadzenia rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji dotyczących np. treści nakłaniających do samobójstwa lub zabójstwa oraz skrócenia czasu vacatio legis.

Posłowie i posłanki poparli także poprawkę dotyczącą niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści dotyczących przestępstw z nienawiści (m.in. stosowania przemocy lub gróźb ze względu na rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, wyznanie lub bezwyznaniowość oraz przynależność polityczną).

Dopisanie poprawki dotyczącej mowy nienawiści zasugerował premier Donald Tusk po atakach w szkołach w Leszczydole-Nowinach i Ostrołęce, do których doszło na początku października.

Co zrobi Karol Nawrocki?

Po czwartkowej decyzji Sejmu ustawa trafi do prezydenta Karola Nawrockiego, który będzie miał 21 dni na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił w środę w RMF FM, że ma nadzieję na podpis prezydenta. Zdradził także, że rozmawiał ze współpracownikami Karola Nawrockiego i w nowej wersji ustawy znalazły się zapisy zbieżne z tym, czego oczekiwał prezydent.



Akt o usługach cyfrowych jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową (rozporządzeniem), która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od 17 lutego 2024 r. Artykuły 9. i 10. DSA wskazują, że państwowe organy sądowe i administracyjne mogą nakazywać dostawcom blokowanie treści w internecie.

Komisja Europejska ponagla Polskę

Przedstawiając komisji senackiej założenia ustawy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że do jak najszybszego wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych wzywa Polskę Komisja Europejska.



Otrzymaliśmy pismo od przewodniczącej Komisji Europejskiej, która wprost wskazuje, że Polska jest ostatnim już państwem w Unii Europejskiej, która nie zaimplementowała tych przepisów i że powinniśmy to zrobić natychmiast - tłumaczył wicepremier.



