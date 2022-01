Były minister zdrowia Łukasz Szumowski złożył rezygnację z wykonywania mandatu poselskiego - przekazał PAP rzecznik rządu Piotr Müller. Według jego relacji, Szumowski zamierza skupić się na działalności lekarskiej i naukowej.

Łukasz Szumowski / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Resort zdrowia podał dziś, że Łukasz Szumowski obejmie stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii. Jak podkreślono, jest związany z tą placówką już dwie dekady i kieruje będącym jej częścią Centrum Zaburzeń Rytmu Serca.



Łukasz Szumowski w latach 2016-2018 był wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie premier Beaty Szydło. Później kierował resortem zdrowia (2018-2020) w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego.



W tym czasie działał na rzecz m.in. wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, poprawy opieki onkologicznej, kardiologicznej i psychiatrycznej, polepszenia warunków kształcenia i pracy kadr medycznych oraz cyfryzacji systemu ochrony zdrowia. Musiał także stawić czoła wyzwaniu, jakim był wybuch globalnej epidemii Covid-19, na początku roku 2020 - podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller.

Sprostał swoim zadaniom w sposób niebywale skuteczny. Wystarczy popatrzeć na porównania do innych dużych państw członkowskich Unii Europejskiej chociażby, dotyczące liczby zachorowań, zgonów na Covid-19 na milion mieszkańców w okresie epidemii. To, że udało nam się dużo lepiej od innych, dużo bogatszych państw europejskich przejść przez to czerwone morze koronawirusa to zawdzięczamy przede wszystkim decyzyjności i profesjonalizmowi pana ministra Łukasza Szumowskiego - tak odchodzącego ze stanowiska szefa resortu zdrowia Szumowskiego komplementował premier Mateusz Morawiecki.

Łukasz Szumowski zdobył mandat poselski w wyborach w 2019 r., startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskał 35 798 głosów.