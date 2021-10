Mieszkanka Puław (lubelskie) otrzymała telefon z informacją, że wygrała 39 tys. zł. Warunkiem odebrania wygranej było przekazanie swoich numerów kart bankomatowych. W efekcie kobieta straciła ponad 13 tys. zł.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała w środę podkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach, mieszkanka Puław odebrała telefon z informacją, że wygrała 39 tys. zł. Wygrana była spowodowana udostępnieniem w reklamie swoich danych. Warunkiem przekazania wygranych pieniędzy było przekazanie swoich danych i numerów kart bankomatowych.



Ta informacja nie wzbudziła podejrzeń u kobiety, ponieważ kilka miesięcy wcześniej zauważyła reklamę łatwego zarobienia pieniędzy i podała swoje dane. Była zatem przekonana, że ten telefon jest z tym powiązany. Kobieta uwierzyła rozmówcy, podała numery do konta bankowego, numery do kart - przekazała Rejn-Kozak.



Kobieta nie otrzymała wygranych 39 tys. zł, a z jej konta w kilku przelewach łącznie zostało pobrane 13 tys. zł.



Kobieta sama podając numery konta bankowego, numery kart, serie, kody uprawdopodobniła ten przelew i okazało się, że nie mógł on być już zablokowany przez bank - dodała Rejn-Kozak.



Policja apeluje o zachowanie ograniczonego zaufania w takich sytuacjach i nie podawanie swoich danych do kont i kart bankowych obcym osobom.