Policyjny "łowcy cieni" z CBŚP zatrzymali w Krakowie członka sycylijskiej rodziny mafijnej. 40-letni Alberto C. był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania.

/ policja.gov.pl / Policja

Alberto C. ścigany był za udział w grupie przestępczej o charakterze mafijnym. Należy on do rodziny Laudani z sycylijskiej Katanii. Jej członkowie podejrzani są między innymi o wymuszenia, lichwę, przetargowe oszustwa i nielegalne posiadanie broni.

Alberto C. wpadł w jednym z krakowskich hoteli.

Był całkowicie zaskoczony, gdy do jego pokoju zapukali funkcjonariusze CBŚP i chwilę potem obezwładnili go, rzucając na podłogę.

Teraz będzie czekał w polskim areszcie na ekstradycję.

Z ustaleń włoskich śledczych wynika, że 40-latek miał wysoką pozycję w mafijnej strukturze.

Wcześniej w tym tygodniu włoska Gwardia Finansowa zatrzymała we Włoszech jeszcze 17 innych członków rodziny Laudani.