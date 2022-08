Nie wiesz co robić w weekend w Ustce? Mamy na to rozwiązanie! Największa fala muzyki pop porwie Cię w środku tego lata! 19 sierpnia odbył się pierwszy dzień festiwalu LOVE Ustka Festival. 20 sierpnia czeka Was jednak kolejny dzień pełen wrażeń na polskim wybrzeżu! Od dzisiaj mówimy: Całujemy w Ustka!

Wideo youtube LOVE Ustka Festival to festiwal pozytywnych emocji. Słoneczne dni, ciepłe wieczory nad Bałtykiem, zachody słońca z najlepszą polską muzyką. Letni LOVE vibe gwarantuje lineup pierwszej edycji LUF ze sceną główną na plaży oraz na nocnej scenie klubowej. Bilety już w sprzedaży! Headlinerką pierwszego dnia festiwalu, prosto po spektakularnej muzycznej uczcie, była sanah! Fala electro 19 sierpnia w Ustce to także najlepsze sety na żywo spod konsolety Skytecha oraz C-BooLa. Działo się! Drugi dzień, pod hasłem LOVE Music Day, to stylistyczny mix popu oraz new wave electro. Nad Bałtykiem 20 sierpnia wystąpią Dawid Kwiatkowski, Red Lips oraz bryska - największe objawienie muzyczne ostatniego roku. Fala electro drugiego dnia festiwalu to BRAVE oraz TRIBBS. Letni LOVE vibe na LO♡E Ustka Festival to nie tylko muzyka. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników nowego festiwalu m.in. new talent show, miasteczko beauty oraz... bicie Rekordu Polski! 20 sierpnia o godzinie 17:30 na centralnym placu promenady w Ustce, odbędzie się najbardziej miłosne wydarzenie towarzyszące LO♡E Ustka Festival - Rekord Polski w całowaniu się par. Do zobaczenia na Plaży Wschodniej w Ustce. Całujemy w Ustka! >>> BILETY. Lineup: 19 sierpnia sanah

Fala electro: Skytech C-BooL

20 sierpnia: Red Lips bryska Dawid Kwiatkowski

Fala electro: TRIBBS BRAVE Partner Tytularny: Miasto Ustka Partnerzy: Pierre Rene, Grand Lubicz Partnerzy Rekordu: Pierre Rene, SEYSSO Patroni medialni: RMF FM, RMF MAXXX, Music Box Polska, Polska Press Organizator: DM Agency RMF 24