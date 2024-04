Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały w piątek rejsy z Warszawy do Tel Awiwu i Bejrutu ze względu na niestabilną sytuację w regionie - poinformował rzecznik spółki Krzysztof Moczulski. Kolejne decyzje mają być podejmowane na bieżąco.

/ Shutterstock

"Dzisiejszy lot 151/152 do Izraela z Warszawy i do Bejrutu 143/144 zostały skasowane" - powiedział rzecznik spółki Krzysztof Moczulski.

Jak podkreślił, bezpieczeństwo pasażerów, załóg i operacji LOT-u jest dla spółki najwyższym standardem. "Dlatego, ze względu na niestabilną sytuację w regionie, LOT podjął decyzję o odwołaniu tych lotów" - dodał.



Jednocześnie zwrócił uwagę, że w soboty LOT nie lata do Tel Awiwu i Bejrutu. Decyzje w sprawie rejsów w pozostałe dni decyzje będą podejmowane na bieżąco.



Izrael uderzył w piątek w cele w irańskim Isfahanie, podał portal Bloomberg powołując się na dwóch amerykańskich urzędników wysokiego szczebla. Iran zaprzeczył, by w ogóle doszło do ostrzału.

W rejonie Isfahanu znajdują się irańskie obiekty nuklearne, ale - jak podała telewizja państwowa w Teheranie, nie zostały one uszkodzone. Potwierdziła to Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.