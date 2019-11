Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej wyjaśnia okoliczności śmierci dwóch obywateli Ukrainy w wieku 28 i 46 lat, których ciała odnaleziono w beztlenowej chłodni do przechowywania owoców w miejscowości Sadkowice (Łódzkie).

Miejsce, gdzie zostały znalezione ciała Ukraińców / policja.pl / Policja

Jak przekazała we wtorek sierż. sztab. Agata Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, w niedzielę ok. godz. 11 dyżurny rawskiej komendy został powiadomiony o odnalezieniu zwłok dwóch mężczyzn na terenie przechowalni owoców w Sadkowicach.



Informację przekazał właściciel przechowalni, który wcześniej znalazł ciała obywateli Ukrainy w wieku 28 i 46 lat w pozbawionej tlenu komorze chłodniczej.



Obaj obywatele Ukrainy mieszkali na terenie posesji, gdzie doszło do zdarzenia, jednak nie ustalono jeszcze, w jakich okolicznościach znaleźli się w chłodni, która jest pomieszczeniem o kontrolowanej, beztlenowej atmosferze. Wejście do niej stanowi śmiertelne zagrożenie - wyjaśnił asp. Arkadiusz Chmielewski z rawskiej KPP.



Zwłoki zostały wyniesione na zewnątrz przez strażaków i dopiero później zbadane przez lekarza, który potwierdził zgon. Następnie do swoich czynności przystąpili policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce, przesłuchali świadków i o zdarzeniu poinformowali Ambasadę Ukrainy.



Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej.