W nocy doszło do tragicznego zderzenia w Łodzi. W wyniku kolizji dwóch samochodów osobowych zginęła 43-letnia kobieta, która kierowała jednym z aut. Cztery osoby zostały ranne. Przyczyny wypadku ustala policja.

Śmiertelny wypadek w Łodzi. Zginęła jedna osoba



Jak podała w niedzielę Marzanna Boratyńska z Wydziału Ruchu Drogowego łódzkiej Komendy Miejskiej Policji do zdarzenia doszło w przed północą na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Tuszyńskiej.



Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-letni łodzianin kierujący audi A4, wykonując manewr skrętu w lewo w ulicę Tuszyńską, nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającej z naprzeciwka taksówce opel insygnia i doprowadził do zderzenia obu pojazdów - zrelacjonowała Boratyńska.



Śmierć na miejscu poniosła 43-letnia pasażerka audi. Kierowca tego pojazdu oraz jego 11-letni pasażer trafili do szpitali. Z kolei taksówką opel insygnia podróżował 28-letni kierowca i dwoje pasażerów w wieku 68 lat. Oboje pasażerowie taksówki również zostali hospitalizowani.



Okoliczności wypadku badają policjanci z łódzkiej drogówki pod nadzorem prokuratury; o kontakt z policją proszeni są świadkowie zdarzenia.





