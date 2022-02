Wzrost liczby osób zaszczepionych w Łodzi, mniej zakażonych, ale wciąż ponad 5 tysięcy osób objętych jest kwarantanną. Miasto nadal utrzymuje obostrzenia sanitarne w łódzkich Domach Pomocy Społecznej, a wolontariusze zapewniają pomoc osobom w izolacji - tak w skrócie przedstawia się miejski raport pandemiczny.

Miejski punkt szczepień w Łodzi / UMŁ / Materiały prasowe

Sytuacja pandemiczna w mieście

Wzrosła liczba osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 w Łodzi. Teraz kształtuje się to na poziomie 68 proc. Mowa o tych, którzy przyjęli minimum jedną dawkę i jest ich prawie 450 tys. W pełni zaszczepionych jest 66 proc. łodzian (to jest ponad 443 tys. osób). Szczepionkę przeciwko koronawirusowi w miejskich punktach szczepień mogą przyjąć zarówno pełnoletni łodzianie, jak i dzieci. Uruchomionych jest 20 punktów szczepień dla osób powyżej 12. roku życia oraz 10 punktów dla dzieci w wieku od 5. do 11. roku życia.

Zakażeni łodzianie

Spada liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Łodzi. Z raportu ministerstwa wynika, że w środę (16 lutego) było 588 osób zakażonych; a 10 lutego - 838 osób. Nowych zakażeń jest 528. Tym samym liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców wynosi 8,68. Wyłącznie z powodu koronawirusa zmarło 11 osób.

Takie dane jeszcze nie pozwalają myśleć całkowicie pozytywnie i dlatego wciąż utrzymywane są obostrzenia dla mieszkańców łódzkich Domów Pomocy Społecznej (wprowadzone 1 lutego). Wyjścia mieszkańców ograniczono do absolutnie niezbędnych takich, jak wizyta lekarska czy ważna sprawa osobista. Zostały wstrzymane odwiedziny podopiecznych. To nie pozwoliło uchronić się przed V falą pandemii. Aktualnie Covid-19 wykryto w 8 placówkach, w których zakażonych jest 280 mieszkańców i 102 pracowników.

Łodzianie na kwarantannie

W Łodzi ponad 5,4 tysięcy osób objętych jest kwarantanną, a od wczoraj przybyło przeszło 650 zakażonych. W takiej sytuacji konieczne są skoordynowane działania służb, aby pomóc osobom, które przebywają na kwarantannie.

Na podstawie zebranych przez policję informacji, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi wysyła odpowiednie służby do potrzebujących osób. Dotyczy to tych, którzy nie mają bliskich czy sąsiadów. Takim osobom nie ma kto pomóc w zrobieniu niezbędnych zakupów: spożywczych czy w aptece, wyprowadzeniu psa. Wtedy CZK wysyła wsparcie, np. poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Straż Miejską. Strażnicy realizują zlecenia, dowożąc zakupy pod wskazany adres.

Telefony wsparcia w czasie V fali pandemii dla łodzian / UMŁ / Materiały prasowe





Telefon wsparcia organizacyjnego

W Łodzi działa telefon, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać wszelkie problemy, z którymi w dobie pandemii sobie nie radzą sami. Pracownicy MOPS pomagają osobiście lub przekierowują do konkretnych instytucji. Ten numer telefonu to: (42) 685 43 62 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 - 20:00, we wtorki w godzinach 17:00 - 20:00, a w soboty, niedziele i święta w godzinach 8:00 - 19:00.

Telefon Miejskiego Wolontariatu

Osoby, które nie są na kwarantannie lub w izolacji mogą liczyć na wsparcie Miejskiego Wolontariatu. W jego ramach działają ochotnicy, którzy robią zakupy spożywcze lub realizują recepty. Numer, na który można telefonować, zgłaszając prośbę o pomoc, to: (42) 638 55 00. To wsparcie zarezerwowane jest tylko dla osób niezarażonych koronawirusem.

Podczas pierwszej i drugiej fali Covid-19, najwięcej zgłoszeń wpływało właśnie do Miejskiego Wolontariatu. Wówczas pracowało w tej formie ponad 150 wolontariuszy.

Telefon Życzliwości dla Seniorów

Wsparcie dla osób w podeszłym wieku, to Telefon Życzliwości dla Seniorów. Linia uruchomiona jest dla osób samotnych i potrzebujących rozmowy z drugim człowiekiem. Po drugiej stronie, w słuchawce usłyszą głos seniora, który chętnie porozmawia, wesprze ciepłym słowem. Telefon życzliwości: (42) 638 50 32 dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 - 16:00.