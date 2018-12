73 procent pracowników administracji prokuratur w okręgu łódzkim było w piątek na zwolnieniach lekarskich – ustaliła dziennikarka RMF FM. To, według związkowców, oznacza paraliż poszczególnych jednostek.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak zatem wygląda praca prokuratur? Na biurkach śledczych i w sekretariatach piętrzą się stosy dokumentów, dotyczących przesłuchań, zatrzymań, pomocy prawnej pomiędzy poszczególnymi prokuraturami czy związanych z wykazami spraw karnych. Wykonywane są tylko najpilniejsze, niezbędne czynności. Pozostałe są odkładane na później. Okres przekazania sprawozdań został przesunięty do 20. stycznia, choć zwykle musieliśmy to zrobić do 5. dnia miesiąca - mówi przewodnicząca łódzkiej Rady Okręgowej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP - Agata Pęśkiewicz. To również pokazuje, jak potrzebni są pracownicy administracji w prokuraturach i jak nasz protest wpływa na pracę śledczych oraz jednostek. W sobotę, gdy prokuratury będą odrabiały dzień wolny w wigilię, funkcjonowanie prokuratur będzie wyglądało podobnie.

Zwolnienia lekarskie pracowników administracji i urzędników prokuratur to zaostrzenie protestu. Jak mówią protestujący, to wyraz desperacji, bo wcześniej nikt nie chciał z nimi rozmawiać o podwyżkach. Koniec roku, gdy w prokuraturach jest bardzo dużo pracy i śledczy chcą zamknąć jak najwięcej spraw, powinien zwrócić uwagę na postulaty protestujących. Domagają się oni podwyższenia płac o 1 tys. złotych.

W piątek w okręgu łódzkim największą absencję pracowników administracji odnotowano w prokuraturze Łódź - Polesie (ponad 93 procent), w Kutnie niemal - 90 procent i w Brzezinach - przeszło 85 procent.

Prokuratura Rejonowa Łódź - Polesie - na 15 pracowników administracji jedna osoba obecna;

Prokuratura Rejonowa w Kutnie - na 9 pracowników obecna była jedna osoba;

Prokuratura Rejonowa w Brzezinach - na 7 pracowników jedna osoba obecna;

Prokuratura Rejonowa w Łęczycy - na 5 pracowników jedna osoba obecna;

Prokuratura Rejonowa Łódź - Bałuty - na 17 pracowników trzy osoby obecne (w tym dwie stażystki)