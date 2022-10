155 samochodów zamierza kupić Centrum Obsługi Administracji Rządowej - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Instytucja właśnie ogłosiła przetarg na pojazdy, które mają trafić do różnych rządowych instytucji, ale także do kilku ministerstw.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Samochody mają trafić m.in. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (zarówno centrali, jak i oddziałów), Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Urzędu Transportu Kolejowego czy Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Na liście podmiotów, które otrzymają nowe auta, są także resorty: sprawiedliwości, infrastruktury, finansów, rodziny i polityki społecznej, sportu i turystyki, rolnictwa i rozwoju wsi, spraw wewnętrznych i administracji. W wykazie są też urzędy wojewódzkie - w Łodzi, Krakowie, Warszawie, Opolu, Białymstoku, Olsztynie i Szczecinie.

Samochody, których Centrum Obsługi Administracji Rządowej zamawia najwięcej, to limuzyny z segmentu D, których minimalna moc silnika musi wynosić 250 koni mechanicznych. Tych pojazdów w całym zamówieniu jest 29. Zgodnie ze specyfikacją wymagany jest napęd na 4 koła, skórzana tapicerka, skórzana podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele z przodu i z tyłu, minimum 6 poduszek powietrznych i przyciemniane szyby. 20 takich samochodów trafić ma do Centrum, a po dwa do resortu rolnictwa oraz sportu i turystyki.

Instytucja obsługująca rząd planuje też kupić samochody z segmentu D o silnikach mniejszej mocy, napędzane paliwem, ale także elektryczne i hybrydowe. Różnego typu minibusy mają trafić m.in. do Urzędu ds. Cudzoziemców, MSWiA czy resortu rolnictwa. Zamówione SUV-y o różnej mocy silnika zasilą z kolei flotę GDDKiA, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, resortu finansów czy Urzędu ds. Cudzoziemców.

