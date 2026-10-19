Limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Dyrektorzy szpitali chcą wstrzymania prac nad ustawą

Jutro Sejm wróci do pracy nad przepisami. Szefowie placówek chcą jednak jej wstrzymania, bo obawiają się przede wszystkim wprowadzenia obowiązku pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Według nich to utrudni, a nawet uniemożliwi pracę małym lecznicom, gdzie lekarze przyjeżdżają wykonać konkretne zadanie.
Nasze oddziały zabiegowe znikną, dlatego że część godzin zabezpieczają anestezjolodzy - twierdzi tłumaczy prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, Waldemar Malinowski.
Szefowie szpitali proponują, żeby limity czasu pracy i zarobków ustalać oddolnie i lokalnie, w zależności od sytuacji w konkretnym regionie. Mają przekonywać do tego w tym tygodniu w Sejmie.
Pokłosie afery w Warszawskim Szpitalu Południowym
Pomysł wprowadzenia limitów zarobków to konsekwencja afery w Warszawskim Szpitalu Południowym.
W pierwszej połowie października Dawid K., - główna postać we wspomnianej aferze - usłyszał w zarzut dotyczący popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości, w kwocie 583,5 tys. zł.
Według publikacji portalu Zero.pl – jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus - miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł.
Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego w wys. 200 tys. zł i zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.