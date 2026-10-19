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Limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Dyrektorzy szpitali chcą wstrzymania prac nad ustawą

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 października (14:50)

Dyrektorzy szpitali apelują o wstrzymanie prac nad ustawą, która ma wprowadzić limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Takie stanowisko przedstawili szefowie placówek w czasie Szczytu Szpitali Powiatowych w Warszawie - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

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Limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Dyrektorzy szpitali chcą wstrzymania prac nad ustawą
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Jutro Sejm wróci do pracy nad przepisami. Szefowie placówek chcą jednak jej wstrzymania, bo obawiają się przede wszystkim wprowadzenia obowiązku pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Według nich to utrudni, a nawet uniemożliwi pracę małym lecznicom, gdzie lekarze przyjeżdżają wykonać konkretne zadanie. 

Nasze oddziały zabiegowe znikną, dlatego że część godzin zabezpieczają anestezjolodzy - twierdzi tłumaczy prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, Waldemar Malinowski. 

Szefowie szpitali proponują, żeby limity czasu pracy i zarobków ustalać oddolnie i lokalnie, w zależności od sytuacji w konkretnym regionie. Mają przekonywać do tego w tym tygodniu w Sejmie.

Pokłosie afery w Warszawskim Szpitalu Południowym

Pomysł wprowadzenia limitów zarobków to konsekwencja afery w Warszawskim Szpitalu Południowym. 

W pierwszej połowie października Dawid K., - główna postać we wspomnianej aferze - usłyszał w zarzut dotyczący popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości, w kwocie 583,5 tys. zł.

Według publikacji portalu Zero.pl – jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny Koalicji Obywatelskiej warszawskiej dzielnicy Ursus - miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł.

Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego w wys. 200 tys. zł i zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.


Tagi: zarobki lekarzy limit płac polska służba zdrowia

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