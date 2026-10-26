Limity połowów na Bałtyku. Bez cięć przyłowów dorsza i śledzia zachodniego

RMF24

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Ministrowie rolnictwa i rybołówstwa państw Unii Europejskiej uzgodnili w Luksemburgu kwoty połowowe na Morzu Bałtyckim na 2027 rok. Kraje członkowskie nie poparły proponowanych przez Komisję Europejską znaczących ograniczeń przyłowów dorsza zachodniego, dorsza wschodniego i śledzia zachodniego. Limity dla tych stad pozostaną na poziomie z obecnego roku.

Komisja Europejska proponowała ograniczenie przypadkowych połowów, czyli tzw. przyłowów, dla trzech stad ryb. Plan zakładał zmniejszenie limitów dla dorsza zachodniego o 88 proc., dorsza wschodniego o 51 proc. oraz śledzia zachodniego o 45 proc.

Polska sprzeciwiała się tym propozycjom. Z porozumienia osiągniętego przez ministrów wynika, że kwoty przyłowów dla wszystkich trzech gatunków nie zostaną obniżone.

Od kilku lat na Bałtyku obowiązuje całkowity zakaz komercyjnych połowów dorsza zachodniego, dorsza wschodniego i śledzia zachodniego. Stan tych stad oceniany jest jako zły, dlatego limity dotyczą wyłącznie nieuniknionych połowów przypadkowych.

W 2027 roku wyraźnie wzrośnie dopuszczalny poziom połowów śledzia centralnego. Komisja Europejska proponowała zwiększenie kwoty o 49 proc. w porównaniu z bieżącym rokiem. Ministrowie uzgodnili ostatecznie wzrost o 71 proc.

Limit połowów szprota zostanie natomiast podniesiony o 44 proc. – zgodnie z propozycją KE.

Polskie kwoty dorsza i śledzia

W tym roku całkowity limit przyłowów dorsza zachodniego wynosi 266 ton, z czego Polsce przypada 31 ton. Dla dorsza wschodniego limit ustalono na 430 ton, w tym 113 ton dla Polski.

Limit nieuniknionych przyłowów śledzia zachodniego to 788 ton. Polska kwota wynosi w tym przypadku 103 tony.

Zgodnie z postulatem Warszawy utrzymany zostanie wyjątek pozwalający małym kutrom na połów śledzia zachodniego.

Ministrowie poparli jednocześnie postulat Komisji Europejskiej dotyczący utrzymania zakazu rekreacyjnych połowów dorsza na całym objętym regulacjami obszarze Bałtyku.

Ograniczenie ma służyć odbudowie populacji dorsza zachodniego i wschodniego.