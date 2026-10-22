Limit wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy. Sejm zdecydował

RMF24

Sejm uchwalił z poprawkami nowelizację ustawy ws. limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków. Wprowadza ona m.in. maksymalną stawkę brutto za godzinę. Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 229 posłów, przeciw było 144, a 67 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja ustawy budzi wiele emocji w środowisku medycznym. Zwolennicy zmian podkreślają, że nowe przepisy mają zapobiegać przemęczeniu lekarzy i poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Krytycy obawiają się jednak, że ograniczenia mogą doprowadzić do braków kadrowych i wydłużenia kolejek do specjalistów.

Dwa etaty to maksimum. Koniec z nieograniczonym dorabianiem

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie limitu czasu pracy dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów oraz ratowników medycznych. Od teraz łączny wymiar ich pracy nie będzie mógł przekraczać równoważnika dwóch etatów.

Co więcej, każdy z medyków będzie musiał być zatrudniony na co najmniej pół etatu, a podjęcie dodatkowej pracy u innego świadczeniodawcy będzie wymagało zgody obecnego pracodawcy.

Maksymalna stawka za godzinę – ile zarobią medycy?

Nowelizacja wprowadza również maksymalną stawkę godzinową dla medyków. Zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie ona mogła przekroczyć jednej dwudziestej minimalnego wynagrodzenia brutto, co obecnie wynosi około 240 zł za godzinę. Miesięczne wynagrodzenie – przy pracy na dwóch etatach – nie będzie mogło przekroczyć szesnastokrotności płacy minimalnej brutto, czyli około 76 900 złotych.

Zmiany obejmują także poszerzenie możliwości kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz rozszerzenie kompetencji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Celem tych działań jest lepsze monitorowanie wydatków oraz jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Poprawki Sejmu – ochrona praw pracowniczych

W trakcie prac nad ustawą Sejm przyjął poprawki, które wykreślają zapisy pozwalające na rozwiązywanie umów niezgodnych z nowymi regulacjami bez zachowania ochrony pracowniczej wynikającej z Kodeksu pracy. To oznacza, że medycy nie stracą z dnia na dzień pracy, jeśli ich obecne umowy będą wymagały dostosowania do nowych przepisów.