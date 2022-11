Ponad 80 posłów zgłosiło się do zadania pytania podczas sejmowej debaty nad zmianą prawa oświatowego. W zależności od opcji politycznej, parlamentarzyści mówili o projekcie, że jest potrzebny i porządkujący szkolnictwo lub też zbędny i ograniczający wolność rodziców i uczniów.

Obrady Sejmu / Albert Zawada / PAP

W Sejmie trwa drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, dotyczące m.in. działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach.

"Ten projekt to podstępna i cyniczna gra, wymierzona w rodziców i ich święte prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z ich poglądami" - mówiła podczas debaty w Sejmie Krystyna Szumilas (KO).

"Jak długo będziecie trzymać na stanowiskach osoby o umysłowości pani Nowak z Krakowa, której każda wypowiedź jest kompromitacją? Co macie w głowach, że chcecie im dawać jeszcze więcej władzy? Zapytałabym, czy wam nie wstyd firmować nieuctwo i głupotę, ale nie zapytam, bo jaki Czarnek, taki kram" - powiedziała posłanka Joanna Senyszyn (Koło Parlamentarne PPS).

Maria Kurowska (PiS) podkreśliła, że "takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie". "Znamy tę doskonałą myśl, dlatego jest ta ustawa, by porządkować sfery, które nie pozwalają nam na dobre wychowanie młodzieży" - zaakcentowała.

Daria Gosek-Popiołek (Lewica) wskazywała, że opinia rodziców nie będzie wiążąca dla kuratora i "to osoby takie, jak pani Nowak z Krakowa, której rola kuratora myli się chyba z rolą inkwizytora, będą podejmować decyzje".

"Nie rozumiem, czemu chcecie zablokować wejście do szkół NGO, skoro sami robicie gorsze rzeczy" - stwierdził zaś Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja). "Jeśli chcecie przywrócić normalność w szkole, to trzeba zacząć od likwidacji koedukacji, najgorszej cechy dzisiejszej szkoły" - przekonywał.

"Raz dwa trzy, Kaczyński patrzy, chowajcie swoje dzieci, bo nadciąga "dziadocen", którego twarzą jest słynna pani Nowak z Krakowa" - mówił z kolei Andrzej Rozenek (Koło Parlamentarne PPS). "Narodowo-populistyczna partia, która rządzi teraz Polską, postanowiła edukację zamienić w indoktrynację, temu to wszystko służyć" - ocenił.

Magdalena Biejat (Lewica) oceniła, że "pomysły PiS na edukację, to doskonały obraz rządów, obraz leków i obsesji, obraz strachu przed wolnością i przed pluralizmem, obraz potrzeby kontroli nad każdym aspektem życia".

"Wiele było w historii Polski prób cofania naszej edukacji do czasów jak najciemniejszych. (...) Ostatnie siedem lat to (...) m.in. próba narzucenia władzy ideologicznej tym, którzy w szkole powinni oddychać wolnością. To będzie wasz czarny zapis w historii" - stwierdził Rafał Grupiński (KO).

"Propaganda, demagogia, obsesja na punkcie Prawa i Sprawiedliwości" - skomentowała opinie opozycji Teresa Wargocka (PiS).

Zmiana prawa oświatowego w Sejmie

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przeprowadziła w nocy z 26 na 27 października procedowanie nad dwoma projektami: poselskim i prezydenckim, nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Procedowane były one łącznie.

Większość zdecydowała, że projekt poselski będzie miał charakter wiodący wobec projektu prezydenckiego i to zapisy projektu poselskiego, dotyczące działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, znalazły się w wersji projektu przyjętej przez komisję edukacji. Odrzucono poprawkę KO, zgodnie z którą to zapisy z projektu prezydenckiego miały znaleźć się w projekcie przyjętym przez komisję.