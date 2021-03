Młodego wilka, który wpadł w sidła, uratowali leśnicy z Nadleśnictwa Młynary (woj. warmińsko-mazurskie). Drapieżnik odzyskuje siły w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt "Napromek", a kłusownika próbują ustalić policja i straż leśna.

Wideo youtube

O tym, że w lesie prawdopodobnie jest wilk uwięziony we wnyku, powiadomił telefonicznie nadleśnictwo zaniepokojony mieszkaniec gminy Wilczęta. Leśnicy przeprowadzili niezwłocznie akcję ratowania zwierzęcia. Po podaniu środka usypiającego przez lekarza weterynarii, drapieżnika wyplątano z zaciśniętej pętli stalowej linki.

Według leśników wilk był już osłabiony. Znalezione na miejscu ślady świadczyły o tym, że wcześniej próbował sam wyswobodzić się z wnyka, walcząc o przetrwanie.

To młody, około dwuletni basior. Po ocenie stanu zdrowia, lekarz zalecił przewiezienie go do specjalistycznego ośrodka w celu dalszej obserwacji - przekazał rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak.

Leśnicy nadali wilkowi imię "Jar", ze względu na ukształtowanie terenu, gdzie go znaleziono. Trafił do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Napromek" w Nadleśnictwie Olsztynek. Będzie tam dochodził do pełni sił przed wypuszczeniem na wolność.

O zdarzeniu poinformowano Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie, a także policję, która wspólnie ze strażą leśną będzie próbowała ustalić kłusownika.

To drugie w ostatnich miesiącach w woj. warmińsko-mazurskim tego typu zdarzenie. Pod koniec grudnia ubiegłego roku dorosłego samca wilka uratowano z wnyka w okolicach wsi Cierzpięty na obrzeżach Puszczy Piskiej. Zwierzę z poważnie uszkodzoną przez linkę łapą przewieziono do ośrodka leczenia i rehabilitacji "Mysikrólik" w Bielsku-Białej.

Zgodnie z Prawem Łowieckim za używanie narzędzi kłusowniczych grozi do pięciu lat więzienia. Ponieważ w Polsce wilki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej, sprawca odpowiadałby także za złamanie Ustawy o Ochronie Przyrody, za co dodatkowo grozi kara aresztu albo grzywny.

Jak szacują służby ochrony środowiska, w lasach Warmii i Mazur żyje około 150 wilków - głównie w Puszczy Rominckiej, Boreckiej, Piskiej i Napiwodzko-Ramuckiej oraz Lasach Skaliskich i na Wysoczyźnie Elbląskiej.