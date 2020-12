Nie ma dużego zainteresowania wykonywaniem badań na koronawirusa wśród lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej - ustalił dziennikarz RMF FM w Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Ta grupa medyków może składać zamówienia na testy antygenowe. Potem pacjenci mogliby wykonać je w poradni POZ.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV /

Lekarze rodzinni przekonują, że muszą mieć też czas dla innych pacjentów - wśród nich tych, u których nie podejrzewa sie koronawirusa. Do tego często nie mają warunków, aby bezpiecznie takie testy wykonać - przyznaje rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.



Kubatura i techniczne rozwiązania w POZ są takie, że mamy jedno wejście, są małe przychodnie, nie jesteśmy w stanie tego rozdzielić, nie mamy personelu do tego. Ktoś musiałby być dedykowany tylko tej czynności. To jest niemożliwe - mówi Sutkowski.



Po weekendzie Ministerstwo Zdrowia przedstawi dokładne wyliczenia: do ilu poradni POZ trafiły albo trafią testy antygenowe. Badania z tej dodatkowej puli zostaną wysłane do szpitali i stacji pogotowia.

Przypomnijmy, że testy antygenowe można przeprowadzać w Podstawowej Opiece Zdrowotnej od zeszłego wtorku. Prezes NFZ wydał zarządzenie w tej sprawie.